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Principales tokens de Opciones por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Opciones. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.10001
+0.04%
-1.76%
+0.45%
$ 73.90M
$ 554.23K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03539
+0.57%
-4.00%
+3.98%
$ 25.57M
$ 2.44M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01419442
+0.11%
+0.01%
+1.51%
$ 15.30M
$ 20.75
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5048
+0.81%
-1.99%
-6.27%
$ 12.84M
$ 40.11K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.388725
-0.18%
-0.00%
-6.23%
$ 7.00M
$ 4.65K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00167378
-0.02%
+0.06%
-12.97%
$ 1.67M
$ 4.00K
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.02047417
-2.22%
-0.01%
+6.36%
$ 1.38M
$ 1.96
8
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.085499
-0.01%
-0.01%
+0.83%
$ 854.99K
$ 222.68
9
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
10
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00078394
0.00%
--
-0.16%
$ 366.83K
$ 1.85
11
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.0004037
0.00%
-0.00%
+10.13%
$ 269.21K
$ 43.26K
12
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00020801
+0.04%
+0.01%
+1.88%
$ 208.01K
$ 25.73
13
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00140543
+0.21%
-0.01%
+0.30%
$ 140.54K
$ 258.45
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.225E-5
0.00%
0.00%
-2.46%
$ 17.86K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
0.00%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.0001349
+0.15%
+0.15%
-0.95%
--
$ 481.61M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0129497
+0.05%
+0.67%
+2.91%
--
$ 289.49M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Opciones y por qué son populares?
Los tokens de Opciones representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $140.28M.
¿Cuál es el token de Opciones con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Opciones rastreados en MEXC, RAIN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.67% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Opciones están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Opciones, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DRV, SIREN, HEGIC se encuentra entre los tokens populares de Opciones. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Opciones?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Opciones es de aproximadamente $140.28M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Opciones, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.