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Principales stablecoins por capitalización de mercado

Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor constante al vincular su precio a activos externos como las monedas fiat. Ofrecen las ventajas de la rápida liquidación de los activos digitales, lo que minimiza la volatilidad típica del mercado. Los traders las utilizan ampliamente como refugio seguro durante fluctuaciones del mercado, como medio de intercambio y como divisa base para pares de trading.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
--
+0.02%
$ 183.02B
$ 34.45B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
0.00%
+0.03%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.87K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.0003
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999813
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.49B
$ 285.55M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.57B
$ 132.16M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 51.77
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998521
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.32B
$ 585.61K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 127.88K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.03%
-0.03%
$ 999.96M
$ 52.10K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998301
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.82M
$ 10.91M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.18%
$ 658.04M
$ 6.26M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998591
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 550.72M
$ 1.76M
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 493.08M
$ 5.50K
17
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01213149
0.00%
+0.01%
-1.25%
$ 475.88M
$ 3.49K
18
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.89M
$ 20.38M
19
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999129
0.00%
0.00%
0.00%
$ 352.63M
$ 2.01M
20
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
-0.02%
-0.02%
-0.03%
$ 336.81M
$ 52.02K
21
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.944222
-0.04%
+0.01%
+1.29%
$ 306.28M
$ 1.74M
22
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 215.37M
$ 7.10M
23
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
24
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
+0.09%
0.00%
+0.18%
$ 181.38M
$ 1.81M
25
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 174.38M
$ 17.80K
26
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.07M
$ 7.10M
27
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997815
-0.04%
0.00%
+0.02%
$ 149.48M
$ 2.14M
28
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627482
+0.01%
0.00%
-0.97%
$ 126.02M
--
29
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998987
+0.26%
+0.00%
+0.10%
$ 125.53M
$ 1.66K
30
CASH
CASH
CASH
$ 0.998805
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 122.50M
$ 9.84M
31
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.002
-0.10%
+0.00%
+0.29%
$ 116.00M
$ 942.04K
32
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
33
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.99903
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 99.90M
$ 2.97M
34
USDa
USDa
USDA
$ 0.990344
0.00%
--
+0.52%
$ 96.82M
$ 464.75
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.999185
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 96.00M
$ 1.51M
36
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999762
0.00%
0.00%
0.00%
$ 93.03M
--
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995188
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0.00%
0.00%
$ 75.84M
$ 3.64
38
Felix feUSD
Felix feUSD
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+0.40%
-0.01%
+0.10%
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$ 105.26K
39
Lista USD
Lista USD
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40
USDX
USDX
USDX
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--
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41
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
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-0.64%
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$ 5.30K
42
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999132
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 62.42M
$ 1.49M
43
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
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--
0.00%
$ 62.01M
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44
Precious Metals USD
Precious Metals USD
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+0.19%
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$ 61.10M
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45
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StandX DUSD
DUSD
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46
AllUnity CHF
AllUnity CHF
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47
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1549
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+0.03%
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$ 6.13K
48
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.193065
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-0.45%
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$ 11.23K
49
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00627335
+0.10%
0.00%
-0.45%
$ 55.24M
$ 121.82K
50
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998305
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 53.59M
$ 112.60K

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el propósito principal de las stablecoins en el mercado de las criptomonedas?
Las stablecoins están diseñadas para mantener un precio constante, lo que proporciona a los operadores de criptomonedas un refugio seguro frente a la volatilidad del mercado y ofrece un medio de intercambio fiable para la compra de otros activos digitales.
¿Todas las stablecoins están totalmente respaldadas por monedas fiat tradicionales?
No. Mientras que las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria dependen de las reservas bancarias, las stablecoins algorítmicas utilizan contratos inteligentes para equilibrar la oferta, y las stablecoins respaldadas por criptomonedas utilizan activos digitales sobrecolateralizados para mantener su paridad de precio.
¿Cómo utilizan los operadores de criptomonedas las stablecoins durante los mercados bajistas?
Durante los mercados bajistas, los operadores de criptomonedas suelen vender altcoins volátiles y conservar stablecoins para preservar el valor del capital, lo que les permite asegurarse de tener fondos líquidos disponibles cuando surjan nuevas oportunidades de compra.
¿Por qué son esenciales los pares de trading de stablecoins para los exchanges descentralizados (DEX)?
Los pares de negociación de stablecoins proporcionan una base de precios fiable en los exchanges descentralizados (DEX), lo que garantiza que los proveedores de liquidez no sufran pérdidas masivas e impermanentes debido a las fluctuaciones extremas de los precios de las criptomonedas tradicionales.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoins, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.