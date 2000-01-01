Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor constante al vincular su precio a activos externos como las monedas fiat. Ofrecen las ventajas de la rápida liquidación de los activos digitales, lo que minimiza la volatilidad típica del mercado. Los traders las utilizan ampliamente como refugio seguro durante fluctuaciones del mercado, como medio de intercambio y como divisa base para pares de trading.
La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoins, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.