Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor constante al vincular su precio a activos externos como las monedas fiat. Ofrecen las ventajas de la rápida liquidación de los activos digitales, lo que minimiza la volatilidad típica del mercado. Los traders las utilizan ampliamente como refugio seguro durante fluctuaciones del mercado, como medio de intercambio y como divisa base para pares de trading.

Las stablecoins con sobrecolateralización exigen que los usuarios depositen un valor superior en criptomonedas volátiles (como Ethereum) al valor de las stablecoins acuñadas, lo que crea un colchón financiero contra las caídas repentinas del mercado.

Una criptomoneda estable pierde su paridad de precio cuando la entidad emisora se enfrenta a severas medidas regulatorias, quiebras de sus socios bancarios o una pérdida masiva de confianza en el mercado que desencadena una fuga repentina de depósitos bancarios sobre las reservas de criptomonedas estables.

Los pares de negociación de stablecoins proporcionan una base de precios fiable en los exchanges descentralizados (DEX), lo que garantiza que los proveedores de liquidez no sufran pérdidas masivas e impermanentes debido a las fluctuaciones extremas de los precios de las criptomonedas tradicionales.

Durante los mercados bajistas, los operadores de criptomonedas suelen vender altcoins volátiles y conservar stablecoins para preservar el valor del capital, lo que les permite asegurarse de tener fondos líquidos disponibles cuando surjan nuevas oportunidades de compra.

No. Mientras que las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria dependen de las reservas bancarias, las stablecoins algorítmicas utilizan contratos inteligentes para equilibrar la oferta, y las stablecoins respaldadas por criptomonedas utilizan activos digitales sobrecolateralizados para mantener su paridad de precio.

Las stablecoins están diseñadas para mantener un precio constante, lo que proporciona a los operadores de criptomonedas un refugio seguro frente a la volatilidad del mercado y ofrece un medio de intercambio fiable para la compra de otros activos digitales.

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