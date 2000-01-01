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Principales tokens de Derivados por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Derivados. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.85
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.31
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.344
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05976
-0.23%
+2.35%
+4.92%
$ 115.98M
$ 959.63K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11422
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
6
Derive
Derive
DRV
$ 0.10001
+0.04%
-1.76%
+0.45%
$ 73.90M
$ 554.23K
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.2021
+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
8
GMX
GMX
GMX
$ 6.294
-0.25%
-1.82%
-0.85%
$ 65.72M
$ 8.10K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182281
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 63.33M
$ 3.84K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02401
+1.30%
-0.54%
+36.29%
$ 42.19M
$ 7.27M
11
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
-0.00%
-2.56%
$ 31.01M
$ 19.31
12
UMA
UMA
UMA
$ 0.3315
+0.06%
-5.75%
-2.24%
$ 30.03M
$ 272.59K
13
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09248
-0.18%
+0.97%
+10.66%
$ 30.03M
$ 705.29K
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2098
+0.14%
-0.61%
-4.63%
$ 29.15M
$ 356.63K
15
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03539
+0.57%
-4.00%
+3.98%
$ 25.57M
$ 2.44M
16
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07401
-0.48%
+2.80%
+1.00%
$ 24.45M
$ 1.56M
17
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09449
-0.13%
-1.32%
-0.92%
$ 21.34M
$ 682.59K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01088
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
20
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02008
-0.60%
-5.65%
+3.22%
$ 18.24M
$ 2.80M
21
Based
Based
BASED
$ 0.07628
+0.33%
+2.58%
-4.41%
$ 18.05M
$ 2.86M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01419442
+0.11%
+0.01%
+1.51%
$ 15.30M
$ 20.75
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5305
+0.28%
+0.30%
+7.02%
$ 12.51M
$ 108.19K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.063
+0.16%
-0.63%
+10.76%
$ 9.29M
$ 14.80K
25
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.08
0.00%
+0.00%
-0.95%
$ 7.91M
$ 247.99
26
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.388725
-0.18%
-0.00%
-6.23%
$ 7.00M
$ 4.65K
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01133
-0.18%
-5.51%
-7.14%
$ 6.92M
$ 4.86M
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007964
-0.01%
-1.94%
-2.20%
$ 6.06M
$ 7.31M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+0.83%
$ 5.93M
$ 11.04
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0326
-1.38%
+6.55%
-3.50%
$ 5.91M
$ 140.24K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.055421
+0.22%
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$ 4.99M
$ 167.28
32
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
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--
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$ 1.15
33
Nereus
Nereus
NRS
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--
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$ 48.01
34
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.116977
+0.04%
+0.01%
-1.49%
$ 3.23M
$ 2.88K
35
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.305025
+0.06%
+0.08%
+0.31%
$ 3.05M
$ 481.29K
36
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
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-0.65%
-0.01%
-2.00%
$ 2.86M
$ 58.43K
37
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04969055
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--
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$ 2.65M
$ 9.84
38
Fulcrom
Fulcrom
FUL
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39
Parcl
Parcl
PRCL
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-13.62%
$ 2.14M
$ 1.80M
40
HXRO
HXRO
HXRO
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41
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
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42
Full Moon
Full Moon
FM
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-21.83%
$ 1.56M
$ 12.32K
43
Rails
Rails
RAILS
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44
Ascend
Ascend
ASCEND
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45
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
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46
Thales
Thales
THALES
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+0.56%
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+7.77%
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$ 181.27
47
Contango
Contango
TANGO
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--
-0.44%
$ 879.72K
$ 377.38
48
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
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$ 42.38K
49
K9
K9
K9
$ 0.00066359
+0.09%
-0.21%
+27.70%
$ 745.21K
$ 11.24K
50
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.27
0.00%
-0.01%
-2.14%
$ 711.14K
$ 109.26

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Derivados y por qué son populares?
Los tokens de Derivados representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 92 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $15.58B.
¿Cuál es el token de Derivados con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Derivados rastreados en MEXC, SYMM ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.55% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Derivados están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 92 tokens de Derivados, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HYPE, LIT, PENDLE se encuentra entre los tokens populares de Derivados. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Derivados?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Derivados es de aproximadamente $15.58B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Derivados, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.