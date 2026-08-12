Precio de INI hoy

El precio actual de INI (INI) hoy es $ 0, con una variación del 4.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INI a USD es $ 0 por INI.

INI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,885, con un suministro circulante de 890.58M INI. Durante las últimas 24 horas, INI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.138116, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INI experimentó un cambio de +77.05% en la última hora y de +27.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de INI (INI)

Cap de mercado $ 48.89K$ 48.89K $ 48.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 329.35K$ 329.35K $ 329.35K Suministro de Circulación 890.58M 890.58M 890.58M Suministro total 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de INI es de $ 48.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INI es de 890.58M, con un suministro total de 6000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 329.35K.