Precio de STAYNEX hoy

El precio actual de STAYNEX (STAY) hoy es $ 0, con una variación del 4.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAY a USD es $ 0 por STAY.

STAYNEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 227,579, con un suministro circulante de 39.70B STAY. Durante las últimas 24 horas, STAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STAY experimentó un cambio de +1.05% en la última hora y de +23.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de STAYNEX (STAY)

Cap de mercado $ 227.58K$ 227.58K $ 227.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 573.23K$ 573.23K $ 573.23K Suministro de Circulación 39.70B 39.70B 39.70B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de STAYNEX es de $ 227.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STAY es de 39.70B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 573.23K.