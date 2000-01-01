Las memecoins son criptomonedas que surgen de chistes de internet, cultura pop o tendencias virales en redes sociales. Su rendimiento en el mercado se basa principalmente en la participación de la comunidad y la popularidad en las redes sociales, más que en su utilidad tecnológica subyacente. Si bien son altamente volátiles y especulativas, las memecoins exitosas pueden generar un volumen de trading significativo y comunidades sólidas de inversores minoristas.

Los influencers de las redes sociales pueden inflar drásticamente la capitalización de mercado de las memecoins al promocionar los tokens ante un gran número de seguidores, lo que provoca un FOMO (miedo a perderse algo) inmediato y una rápida entrada de capital minorista.

Los tokens de utilidad proporcionan acceso funcional específico a software, juegos o redes blockchain. Las memecoins, por lo general, carecen de una utilidad práctica y existen principalmente como tokens culturales para la especulación y el entretenimiento de la comunidad.

La tokenómica varía significativamente. Algunas memecoins implementan un suministro máximo estricto y mecanismos agresivos de quema deflacionaria, mientras que otras, como Dogecoin, poseen un suministro infinito de tokens con una tasa de emisión anual fija.

La fuerte participación de la comunidad en línea genera fenómenos de marketing viral y una enorme presión compradora. En el caso de las memecoins, el sentimiento de la comunidad suele considerarse el indicador fundamental más importante de posibles repuntes de precios a corto plazo.

Las memecoins experimentan una volatilidad de precios extrema porque su valoración está impulsada casi exclusivamente por su popularidad en las redes sociales, el sentimiento de los inversores minoristas y el impulso de las operaciones especulativas, en lugar de por su utilidad fundamental o las ganancias corporativas.

Una memecoin es una criptomoneda altamente especulativa que surge de chistes de internet, cultura pop o tendencias de las redes sociales. Las memecoins se caracterizan principalmente por comunidades de inversores apasionados, más que por innovaciones tecnológicas subyacentes.

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