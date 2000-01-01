Las memecoins son criptomonedas que surgen de chistes de internet, cultura pop o tendencias virales en redes sociales. Su rendimiento en el mercado se basa principalmente en la participación de la comunidad y la popularidad en las redes sociales, más que en su utilidad tecnológica subyacente. Si bien son altamente volátiles y especulativas, las memecoins exitosas pueden generar un volumen de trading significativo y comunidades sólidas de inversores minoristas.
La inclusión de activos digitales en el sector Meme, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.