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Principales memecoins por capitalización de mercado

Las memecoins son criptomonedas que surgen de chistes de internet, cultura pop o tendencias virales en redes sociales. Su rendimiento en el mercado se basa principalmente en la participación de la comunidad y la popularidad en las redes sociales, más que en su utilidad tecnológica subyacente. Si bien son altamente volátiles y especulativas, las memecoins exitosas pueden generar un volumen de trading significativo y comunidades sólidas de inversores minoristas.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 666,11
-0,20%
-0,55%
-1,78%
$ 1,28T
$ 6,78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 886,99
-0,14%
+0,53%
-1,13%
$ 227,96B
$ 94,16K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0008
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,86B
$ 56,90M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1,0201
-0,34%
+1,34%
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$ 63,25B
$ 18,12M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76,1
-0,08%
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$ 44,22B
$ 415,51K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07165
-0,76%
+2,04%
+2,55%
$ 12,21B
$ 126,96M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,1859
-0,43%
-1,32%
-1,17%
$ 6,78B
$ 16,35M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
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-0,42%
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-7,69%
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$ 187,24B
9
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,702
0,00%
-4,48%
-6,66%
$ 2,35B
$ 145,73K
10
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203,01
-0,22%
+1,93%
+3,45%
$ 2,24B
$ 6,46K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,05493
-1,13%
-0,25%
+3,06%
$ 1,75B
$ 1,36M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,12307
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+2,44%
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$ 1,47B
$ 69,98K
13
Pepe
Pepe
PEPE
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-0,21%
-0,45%
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$ 1,18B
$ 59,35B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1
0,00%
-0,03%
-0,03%
$ 999,96M
$ 52,10K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,08143
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$ 2,35M
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,0889
+0,55%
-2,48%
+2,18%
$ 690,10M
$ 13,43M
17
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0,07863
-0,53%
-0,53%
-1,16%
$ 495,65M
$ 1,38M
18
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,48833
-1,22%
-3,94%
-3,75%
$ 491,36M
$ 108,48K
19
Bitway
Bitway
BTW
$ 0,219022
+0,15%
+9,01%
+29,91%
$ 472,22M
$ 2,74M
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
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+0,50%
+1,62%
$ 403,12M
$ 28,82M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,48
-0,13%
-1,33%
+1,85%
$ 352,08M
$ 870,73K
22
SPX6900
SPX6900
SPX
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-0,06%
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$ 475,09K
23
Humanity
Humanity
H
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-0,79%
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+13,39%
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$ 1,92M
24
Bonk
Bonk
BONK
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-1,24%
-1,15%
-17,58%
$ 203,44M
$ 170,05B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
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-0,39%
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26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
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27
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
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28
Kaia
Kaia
KAIA
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BUILDon
B
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dogwifhat sol
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31
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
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32
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
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33
Decentraland
Decentraland
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34
Loaded Lions
Loaded Lions
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35
Genius
Genius
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36
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RealLink
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37
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
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--
38
Backpack
Backpack
BP
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39
Cheems
Cheems
CHEEMS
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Newton
Newton
AB
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41
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
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--
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YZY
YZY
YZY
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43
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
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Banana
Banana
BANANAS31
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Aethir
Aethir
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46
would
would
WOULD
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47
Horizen
Horizen
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48
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
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49
Comedian
Comedian
BAN
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50
ORDI
ORDI
ORDI
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-0,47%
-0,44%
+2,83%
$ 71,78M
$ 21,43K

Preguntas frecuentes

¿Qué define a una memecoin en el mercado de las criptomonedas?
Una memecoin es una criptomoneda altamente especulativa que surge de chistes de internet, cultura pop o tendencias de las redes sociales. Las memecoins se caracterizan principalmente por comunidades de inversores apasionados, más que por innovaciones tecnológicas subyacentes.
¿Por qué las memecoins experimentan una volatilidad de precios tan extrema?
Las memecoins experimentan una volatilidad de precios extrema porque su valoración está impulsada casi exclusivamente por su popularidad en las redes sociales, el sentimiento de los inversores minoristas y el impulso de las operaciones especulativas, en lugar de por su utilidad fundamental o las ganancias corporativas.
¿Cómo influye la participación de la comunidad en línea en los precios de las memecoins?
La fuerte participación de la comunidad en línea genera fenómenos de marketing viral y una enorme presión compradora. En el caso de las memecoins, el sentimiento de la comunidad suele considerarse el indicador fundamental más importante de posibles repuntes de precios a corto plazo.
¿Las memecoins tienen un suministro máximo de tokens o mecanismos para quemarlos?
La tokenómica varía significativamente. Algunas memecoins implementan un suministro máximo estricto y mecanismos agresivos de quema deflacionaria, mientras que otras, como Dogecoin, poseen un suministro infinito de tokens con una tasa de emisión anual fija.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Meme, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.