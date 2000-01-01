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Principales tokens de Exchange descentralizado (DEX) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Exchange descentralizado (DEX). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.85
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.772
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6053
+0.08%
+0.70%
-0.13%
$ 1.64B
$ 614.09K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1762
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
5
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.31
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2754
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4165
+0.17%
+0.10%
-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.4
-0.01%
+0.13%
-2.18%
$ 275.64M
$ 533.78
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.344
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06523
0.00%
-0.14%
+2.90%
$ 187.59M
$ 906.42K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6316
-0.17%
+0.30%
+2.02%
$ 170.26M
$ 94.15K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14891
-0.64%
-2.12%
-14.28%
$ 149.80M
$ 521.23K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.427
+0.16%
-0.09%
-4.77%
$ 144.59M
$ 393.06K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08356
+0.07%
+0.70%
+0.30%
$ 118.17M
$ 673.46K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11422
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2021
+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
18
0x
0x
ZRX
$ 0.08013
+0.08%
-0.79%
+0.16%
$ 67.80M
$ 716.67K
19
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0436
+0.17%
-1.01%
-3.41%
$ 63.80M
$ 55.43K
20
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1053
+0.47%
+0.47%
-2.03%
$ 61.38M
$ 495.66K
21
VELO
VELO
VELO
$ 0.003229
+0.50%
+0.16%
-5.53%
$ 56.71M
$ 3.60M
22
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00866236
+0.23%
+0.03%
+13.13%
$ 51.27M
$ 33.99K
23
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01301
+0.92%
0.00%
+22.44%
$ 48.76M
$ 6.95M
24
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.164
-0.06%
-0.24%
-1.27%
$ 46.90M
$ 358.10K
25
STON
STON
STON
$ 0.432104
+0.15%
+0.02%
-1.85%
$ 43.21M
$ 4.83K
26
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1979
+0.55%
-7.02%
+24.11%
$ 41.39M
$ 661.28K
27
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
0.00%
$ 35.22M
$ 1.46
28
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.07794E-7
-0.20%
+0.10%
-12.83%
$ 35.18M
--
29
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
30
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2098
+0.14%
-0.61%
-4.63%
$ 29.15M
$ 356.63K
31
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01181536
+0.33%
+0.03%
+8.17%
$ 29.04M
$ 31.13K
32
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2612
+0.04%
-0.72%
-2.50%
$ 28.17M
$ 307.25K
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05896
-0.14%
-1.43%
-2.23%
$ 27.00M
$ 978.35K
34
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3032
-0.62%
-2.77%
+6.52%
$ 26.96M
$ 221.17K
35
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.32161
+0.03%
+0.01%
-11.00%
$ 26.86M
$ 3.04K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03049
+0.13%
-0.20%
+6.83%
$ 23.46M
$ 2.07M
37
DODO
DODO
DODO
$ 0.0235
+3.41%
+8.64%
-22.65%
$ 23.02M
$ 9.34M
38
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1028
0.00%
-0.87%
-0.48%
$ 21.51M
$ 542.40K
39
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.169363
+0.04%
+0.00%
-3.55%
$ 20.91M
$ 3.93K
40
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01088
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
41
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8867E-8
+0.10%
+1.10%
+1.02%
$ 19.31M
--
42
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.0194
+0.36%
+0.73%
+9.89%
$ 18.44M
$ 7.48M
43
Based
Based
BASED
$ 0.07628
+0.33%
+2.58%
-4.41%
$ 18.05M
$ 2.86M
44
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07142
+0.98%
+4.60%
+5.10%
$ 16.31M
$ 1.03M
45
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007877
-1.43%
-9.35%
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$ 15.72M
$ 71.85M
46
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01941802
+0.05%
--
+12.47%
$ 15.53M
$ 1.56
47
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01419442
+0.11%
+0.01%
+1.51%
$ 15.30M
$ 20.75
48
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.731
-0.13%
+0.75%
+5.92%
$ 15.00M
$ 16.45K
49
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.37467
0.00%
--
+12.19%
$ 14.98M
$ 2.73K
50
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11579
-1.76%
+0.42%
-8.84%
$ 14.96M
$ 1.35M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Exchange descentralizado (DEX) y por qué son populares?
Los tokens de Exchange descentralizado (DEX) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 247 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $23.08B.
¿Cuál es el token de Exchange descentralizado (DEX) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Exchange descentralizado (DEX) rastreados en MEXC, QIE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.23% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Exchange descentralizado (DEX) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 247 tokens de Exchange descentralizado (DEX), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HYPE, UNI, ASTER se encuentra entre los tokens populares de Exchange descentralizado (DEX). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Exchange descentralizado (DEX)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Exchange descentralizado (DEX) es de aproximadamente $23.08B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Exchange descentralizado (DEX), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.