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Principales tokens de Inteligencia Artificial (IA) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Inteligencia Artificial (IA). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.709
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.5
+0.10%
+2.50%
+3.63%
$ 2.25B
$ 6.45K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6761
+0.22%
+3.41%
-3.42%
$ 2.16B
$ 626.38K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11315
-0.36%
+4.04%
-6.55%
$ 1.47B
$ 70.35K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.794
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05312
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.241
+0.27%
-5.09%
+6.73%
$ 1.24B
$ 201.94K
8
Render
Render
RENDER
$ 1.271
+0.24%
+0.16%
-5.09%
$ 657.77M
$ 129.88K
9
VVV
VVV
VVV
$ 12.0193
+0.49%
+0.70%
+2.88%
$ 557.10M
$ 5.67K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5421
+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
11
FET
FET
FET
$ 0.136
+0.59%
+1.27%
-4.77%
$ 306.76M
$ 1.52M
12
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.5724
-0.90%
+26.01%
+11.70%
$ 233.77M
$ 4.19M
13
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.20637
+2.37%
-8.36%
-40.92%
$ 182.87M
$ 5.59M
14
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.519112
+0.50%
+0.04%
+7.83%
$ 154.02M
$ 3.68M
15
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6271
+0.05%
-6.67%
-30.77%
$ 151.06M
$ 197.54K
16
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01389
+0.07%
-1.56%
-4.40%
$ 150.84M
$ 5.04M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1753
+0.23%
-2.43%
-4.44%
$ 139.46M
$ 639.49K
18
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.134144
-0.24%
-0.03%
-1.17%
$ 134.14M
$ 3.76M
19
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0012263
+0.33%
+5.54%
-5.29%
$ 134.01M
$ 52.73M
20
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2649
+0.19%
-2.54%
-3.32%
$ 132.60M
$ 318.06K
21
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2606
+0.19%
+0.08%
-0.15%
$ 126.79M
$ 233.26K
22
Arweave
Arweave
AR
$ 1.799
+0.33%
-1.69%
-0.93%
$ 118.57M
$ 43.89K
23
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06003
-0.23%
+2.35%
+4.92%
$ 115.98M
$ 959.63K
24
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0042493
-0.73%
+10.80%
+8.35%
$ 97.60M
$ 74.84M
25
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01309
-0.30%
-4.45%
-3.68%
$ 94.74M
$ 4.91M
26
Golem
Golem
GLM
$ 0.090839
+1.19%
+0.00%
-3.09%
$ 90.83M
$ 3.29M
27
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004063
+0.05%
+2.36%
+1.72%
$ 82.09M
$ 15.07M
28
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.694
-0.26%
-2.68%
-3.34%
$ 81.14M
$ 25.83K
29
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3125
+0.62%
+4.27%
-0.84%
$ 75.12M
$ 319.79K
30
Talus
Talus
US
$ 0.03347
-2.87%
-13.60%
-39.30%
$ 74.36M
$ 19.68M
31
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.3568
-0.15%
-26.62%
+71.64%
$ 72.71M
$ 2.26M
32
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295337
-0.18%
0.00%
+0.06%
$ 72.36M
$ 626.94K
33
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2019
+0.05%
-2.70%
-4.54%
$ 71.87M
$ 398.31K
34
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001383
-0.07%
-1.43%
-4.03%
$ 70.90M
$ 43.62M
35
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004459
0.00%
+1.99%
+2.51%
$ 61.78M
$ 300.28B
36
Allora
Allora
ALLO
$ 0.30643
+0.75%
-0.82%
+17.60%
$ 61.70M
$ 453.23K
37
Targon
Targon
SN4
$ 11.47
0.00%
+0.01%
+0.97%
$ 61.65M
$ 264.91K
38
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.232
0.00%
-1.75%
-4.42%
$ 61.22M
$ 44.19K
39
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2545
-0.39%
-1.82%
+6.65%
$ 60.56M
$ 791.79K
40
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02477
+0.32%
-2.88%
+2.42%
$ 55.12M
$ 2.51M
41
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03273
+1.04%
+10.54%
+25.02%
$ 55.10M
$ 2.13M
42
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.038351
-0.46%
-3.11%
-5.19%
$ 53.96M
$ 12.99M
43
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007241
-0.69%
-1.46%
-2.39%
$ 53.30M
$ 7.27M
44
Diem
Diem
DIEM
$ 1,362.38
+0.35%
+0.01%
+3.28%
$ 49.81M
$ 521.67K
45
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04431
-2.45%
-3.38%
+33.73%
$ 46.42M
$ 4.50M
46
affine
affine
SN120
$ 11.93
-0.08%
-0.02%
+7.00%
$ 45.60M
$ 2.71M
47
Score
Score
SN44
$ 8.55
+0.12%
+0.03%
+16.49%
$ 44.26M
$ 700.03K
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22017
+0.13%
+0.26%
+5.02%
$ 43.11M
$ 130.11K
49
IO
IO
IO
$ 0.1161
+0.21%
-1.87%
-5.15%
$ 40.98M
$ 2.12M
50
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003233
-0.09%
-0.83%
-10.48%
$ 40.84M
$ 38.58M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Inteligencia Artificial (IA) y por qué son populares?
Los tokens de Inteligencia Artificial (IA) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 1,050 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $23.10B.
¿Cuál es el token de Inteligencia Artificial (IA) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Inteligencia Artificial (IA) rastreados en MEXC, BOTCOIN ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 391.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Inteligencia Artificial (IA) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 1,050 tokens de Inteligencia Artificial (IA), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, TAO, NEAR se encuentra entre los tokens populares de Inteligencia Artificial (IA). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Inteligencia Artificial (IA)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Inteligencia Artificial (IA) es de aproximadamente $23.10B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Inteligencia Artificial (IA), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.