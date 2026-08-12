Precio de OraiDEX hoy

El precio actual de OraiDEX (ORAIX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORAIX a USD es $ 0 por ORAIX.

OraiDEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,112.66, con un suministro circulante de 559.68M ORAIX. Durante las últimas 24 horas, ORAIX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02820891, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORAIX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -43.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OraiDEX (ORAIX)

Cap de mercado $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K Suministro de Circulación 559.68M 559.68M 559.68M Suministro total 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

La capitalización de mercado actual de OraiDEX es de $ 15.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORAIX es de 559.68M, con un suministro total de 738291363.418991. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.94K.