Precio de Theo Short Duration US Treasury Fund hoy

El precio actual de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hoy es $ 1.009, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THBILL a USD es $ 1.009 por THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 213,662,665, con un suministro circulante de 211.78M THBILL. Durante las últimas 24 horas, THBILL cotiza entre $ 1.005 (bajo) y $ 1.012 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.906552.

En el corto plazo, THBILL experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -0.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Cap de mercado $ 213.66M$ 213.66M $ 213.66M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 213.66M$ 213.66M $ 213.66M Suministro de Circulación 211.78M 211.78M 211.78M Suministro total 211,779,902.801532 211,779,902.801532 211,779,902.801532

La capitalización de mercado actual de Theo Short Duration US Treasury Fund es de $ 213.66M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de THBILL es de 211.78M, con un suministro total de 211779902.801532. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 213.66M.