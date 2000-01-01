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Principales tokens de Binance Alpha Spotlight por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Binance Alpha Spotlight. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,3349
+%0,07
-%1,28
-%10,64
$ 1,63B
$ 800,08K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,11342
-%0,36
+%4,04
-%6,55
$ 1,47B
$ 70,35K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1
%0,00
-%0,01
-%0,02
$ 999,96M
$ 51,49K
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1,9789
+%0,40
+%1,77
+%3,52
$ 994,81M
$ 61,94K
5
VVV
VVV
VVV
$ 11,9887
+%0,49
+%0,70
+%2,88
$ 557,10M
$ 5,67K
6
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,49172
-%0,75
-%2,25
-%1,52
$ 499,58M
$ 111,50K
7
Bitway
Bitway
BTW
$ 0,215729
+%0,54
+%9,64
+%20,59
$ 464,52M
$ 2,58M
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4175
+%0,17
+%0,10
-%1,39
$ 398,29M
$ 158,44K
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,542
+%0,67
-%2,09
-%5,46
$ 356,98M
$ 461,92K
10
AINFT
AINFT
NFT
$ 0,0000002787
-%0,28
+%1,05
+%3,24
$ 277,33M
$ 193,06B
11
Humanity
Humanity
H
$ 0,09036
-%0,18
+%9,67
+%12,48
$ 254,04M
$ 1,93M
12
Cysic
Cysic
CYS
$ 1,2939
+%23,21
-%5,05
+%68,85
$ 204,28M
$ 4,65M
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06528
%0,00
-%0,14
+%2,90
$ 187,59M
$ 906,42K
14
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1,20502
+%2,37
-%8,36
-%40,92
$ 182,87M
$ 5,59M
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0,05256
+%0,29
-%2,43
-%5,44
$ 182,74M
$ 1,07M
16
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0,15099
+%0,27
+%0,28
-%4,43
$ 179,29M
$ 404,07K
17
KOGE
KOGE
KOGE
$ 52,93
-%0,02
+%0,01
-%11,37
$ 178,91M
$ 10,68K
18
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,14903
-%0,64
-%2,12
-%14,28
$ 149,80M
$ 521,23K
19
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0,13669
+%0,44
+%1,97
+%3,98
$ 138,06M
$ 1,03M
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,36842
-%0,97
-%0,39
+%3,09
$ 121,91M
$ 322,57K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0,2163
+%0,05
-%2,75
+%0,98
$ 111,05M
$ 529,39K
22
$ 70,85
+%0,03
+%6,17
+%13,70
$ 100,15M
$ 1,17K
23
Sentient
Sentient
SENT
$ 0,01312
-%0,30
-%4,45
-%3,68
$ 94,74M
$ 4,91M
24
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0,0000005023
-%0,79
-%1,77
+%2,69
$ 93,88M
$ 110,91B
25
Newton
Newton
AB
$ 0,000947
-%0,21
-%0,84
-%3,18
$ 93,39M
$ 9,67M
26
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1,1689
%0,00
-%2,56
-%1,66
$ 91,65M
$ 1,46K
27
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0,0183
-%0,38
+%1,83
+%1,88
$ 88,99M
$ 3,04M
28
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0,008583
-%0,38
-%10,03
+%18,80
$ 85,51M
$ 36,64M
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,004066
+%0,05
+%2,36
+%1,72
$ 82,09M
$ 15,07M
30
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0,2983
+%1,08
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-%0,10
$ 75,31M
$ 6,68K
31
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0,3135
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-%0,84
$ 75,12M
$ 319,79K
32
Talus
Talus
US
$ 0,03324
-%2,87
-%13,60
-%39,30
$ 74,36M
$ 19,68M
33
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0,3617
-%0,15
-%26,62
+%71,64
$ 72,71M
$ 2,26M
34
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,202
+%0,05
-%2,70
-%4,54
$ 71,87M
$ 398,31K
35
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0,07105
-%1,54
-%28,21
-%2,04
$ 71,53M
$ 34,37M
36
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0,0016973
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-%0,05
+%7,76
$ 63,35M
$ 42,41M
37
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0,01933
-%0,21
-%2,27
-%3,78
$ 63,16M
$ 2,94M
38
Allora
Allora
ALLO
$ 0,30654
+%0,75
-%0,82
+%17,60
$ 61,70M
$ 453,23K
39
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2541
-%0,39
-%1,82
+%6,65
$ 60,56M
$ 791,79K
40
Billions
Billions
BILL
$ 0,02451
-%0,12
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$ 59,85M
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41
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0,057892
-%0,12
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$ 57,77M
$ 1,37M
42
VELO
VELO
VELO
$ 0,003229
+%0,50
+%0,16
-%5,53
$ 56,71M
$ 3,60M
43
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0,38655
+%0,72
+%1,14
+%31,30
$ 56,32M
$ 402,58K
44
Walrus
Walrus
WAL
$ 0,02194
+%0,46
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$ 3,57M
45
$ 218,77
-%0,06
-%0,30
-%0,28
$ 52,49M
$ 283,30
46
River
River
RIVER
$ 2,6423
-%0,66
-%3,59
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$ 39,96K
47
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0,009529
-%0,01
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+%1,05
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$ 5,80M
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0,22054
+%0,13
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$ 130,11K
49
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0,02419
+%1,30
-%0,54
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$ 42,19M
$ 7,27M
50
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0,02867
+%0,03
-%0,76
-%3,55
$ 42,07M
$ 1,87M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Binance Alpha Spotlight y por qué son populares?
Los tokens de Binance Alpha Spotlight representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 372 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $13.78B.
¿Cuál es el token de Binance Alpha Spotlight con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Binance Alpha Spotlight rastreados en MEXC, AVAIL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 27.57% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Binance Alpha Spotlight están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 372 tokens de Binance Alpha Spotlight, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ONDO, M, U se encuentra entre los tokens populares de Binance Alpha Spotlight. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Binance Alpha Spotlight?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Binance Alpha Spotlight es de aproximadamente $13.78B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Binance Alpha Spotlight, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.