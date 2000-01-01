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Principales tokens de Launchpad de CoinList por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Launchpad de CoinList. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Solana
Solana
SOL
$ 76,23
0,00%
+0,59%
+3,09%
$ 44,28B
$ 425,78K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6714
+0,22%
+3,41%
-3,42%
$ 2,16B
$ 626,38K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,33421
+0,07%
-1,28%
-10,64%
$ 1,63B
$ 800,08K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,08133
-0,25%
-0,38%
-6,58%
$ 726,79M
$ 2,35M
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,7037
-0,06%
-0,07%
-1,12%
$ 558,24M
$ 1,36M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1262
+0,24%
-3,35%
-5,79%
$ 230,09M
$ 461,86K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0,1117
-0,70%
+0,36%
+1,26%
$ 225,40M
$ 619,60K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0,05251
+0,29%
-2,43%
-5,44%
$ 182,74M
$ 1,07M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04612
-0,45%
+1,43%
-4,65%
$ 102,81M
$ 2,60M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0,1584
0,00%
-1,31%
-3,94%
$ 91,42M
$ 420,05K
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03263
+1,04%
+10,54%
+25,02%
$ 55,10M
$ 2,13M
12
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0,03871
+0,08%
-3,03%
-5,63%
$ 49,87M
$ 1,57M
13
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0,04615
-2,45%
-3,38%
+33,73%
$ 46,42M
$ 4,50M
14
$ 0,03598
0,00%
-0,63%
-1,89%
$ 43,01M
$ 22,26K
15
Gravity
Gravity
G
$ 0,003609
-0,28%
+0,56%
-1,15%
$ 39,01M
$ 17,42M
16
CELO
CELO
CELO
$ 0,06238
+0,24%
-0,13%
+2,49%
$ 37,67M
$ 955,52K
17
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0,01684
-0,12%
-3,11%
-9,60%
$ 37,63M
$ 4,09M
18
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0,01259
-0,08%
-3,51%
-10,10%
$ 36,40M
$ 4,52M
19
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0,03581
-1,74%
-13,29%
+21,99%
$ 36,23M
$ 7,87M
20
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0,002183
-0,60%
+6,73%
+17,75%
$ 34,56M
$ 38,16M
21
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0,007415
+0,01%
-2,08%
-3,35%
$ 31,15M
$ 7,01M
22
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0,345979
-0,18%
+0,01%
+0,48%
$ 30,63M
$ 88,34K
23
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0,03619
-0,08%
-0,38%
+5,60%
$ 27,89M
$ 3,04M
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0,092568
-0,01%
-0,02%
-7,08%
$ 22,31M
$ 64,11K
25
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,3067
+0,07%
-2,70%
-0,33%
$ 21,49M
$ 211,28K
26
Acurast
Acurast
ACU
$ 0,09474
-0,49%
-0,36%
+15,22%
$ 19,74M
$ 851,14K
27
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,03661
+1,88%
-4,73%
+5,98%
$ 17,26M
$ 2,82M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0,01838
+0,22%
+0,27%
+1,75%
$ 15,53M
$ 3,30M
29
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,03614
-0,41%
+0,25%
+0,86%
$ 14,49M
$ 1,73M
30
Test
Test
TST
$ 0,01396
-1,26%
-14,32%
+30,63%
$ 13,27M
$ 27,94M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0,01638
-0,12%
-2,43%
+1,29%
$ 10,91M
$ 3,77M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,03027
+1,95%
+13,64%
-2,80%
$ 10,22M
$ 3,00M
33
Stader
Stader
SD
$ 0,1049
-0,10%
-2,42%
+5,11%
$ 7,43M
$ 496,42K
34
375ai
375ai
EAT
$ 0,00665762
+0,14%
-0,02%
-2,16%
$ 6,75M
$ 35,79K
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00667005
+0,01%
-0,03%
-3,48%
$ 4,62M
$ 6,08K
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0,01412
+0,07%
-2,88%
-9,46%
$ 3,39M
$ 3,84M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0,01463
-0,21%
-1,95%
0,00%
$ 3,06M
$ 3,50M
38
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
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0,00%
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-16,62%
$ 2,45M
$ 48,11M
39
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0,00198843
+0,01%
-0,02%
-1,34%
$ 2,43M
$ 19,09K
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0,04131
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$ 2,17M
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41
Kadena
Kadena
KDA
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-1,19%
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$ 1,61M
$ 5,46K
42
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0,008977
+0,11%
-12,39%
-8,73%
$ 1,48M
$ 11,95M
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
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0,00%
0,00%
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$ 1,38M
$ 15,03
44
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0,01278473
-2,05%
+0,05%
+14,51%
$ 1,28M
$ 142,07K
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0,00118185
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+10,25%
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$ 2,30K
46
Obol
Obol
OBOL
$ 0,0022312
+1,21%
-0,04%
-19,48%
$ 698,54K
$ 244,47K
47
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0,00062661
-1,82%
-0,01%
-4,27%
$ 626,61K
$ 2,20K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0,00050678
+0,09%
0,00%
-1,12%
$ 527,14K
$ 32,74K
49
Rally
Rally
RLY
$ 2,343E-5
-13,06%
-9,30%
-14,86%
$ 351,40K
--
50
Masa
Masa
MASA
$ 0,00019135
0,00%
--
-2,98%
$ 281,78K
$ 6,96

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Launchpad de CoinList y por qué son populares?
Los tokens de Launchpad de CoinList representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 69 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $50.88B.
¿Cuál es el token de Launchpad de CoinList con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Launchpad de CoinList rastreados en MEXC, GODS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.64% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Launchpad de CoinList están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 69 tokens de Launchpad de CoinList, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SOL, NEAR, ONDO se encuentra entre los tokens populares de Launchpad de CoinList. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Launchpad de CoinList?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Launchpad de CoinList es de aproximadamente $50.88B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de CoinList, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.