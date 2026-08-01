Precio de Wing Finance hoy

El precio actual de Wing Finance (WING) hoy es $ 0.00299829, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WING a USD es $ 0.00299829 por WING.

Wing Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,694, con un suministro circulante de 6.91M WING. Durante las últimas 24 horas, WING cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 249.54, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00179875.

En el corto plazo, WING experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 810.89.

Información del mercado de Wing Finance (WING)

Cap de mercado $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Volumen (24H) $ 810.89$ 810.89 $ 810.89 Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K Suministro de Circulación 6.91M 6.91M 6.91M Suministro total 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271

La capitalización de mercado actual de Wing Finance es de $ 20.69K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 810.89. El suministro circulante de WING es de 6.91M, con un suministro total de 7638124.869989271. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.90K.