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Principales tokens de Infraestructura por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Infraestructura. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.689
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.29
+0.04%
+0.33%
+0.60%
$ 3.50B
$ 51.57K
3
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.236
-0.22%
-3.58%
+6.43%
$ 1.24B
$ 194.39K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05287
-0.64%
-0.30%
-6.45%
$ 1.23B
$ 1.05M
5
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.03%
-0.03%
$ 999.96M
$ 52.10K
6
Quant
Quant
QNT
$ 57.52
-0.17%
-0.21%
-3.17%
$ 697.08M
$ 879.34
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08888
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7012
-0.35%
+0.51%
-1.44%
$ 555.87M
$ 1.32M
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04056
-0.90%
-4.71%
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$ 320.28M
$ 5.35M
10
Humanity
Humanity
H
$ 0.08991
-0.79%
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$ 254.52M
$ 1.92M
11
Lido DAO
Lido DAO
LDO
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-0.78%
$ 245.01M
$ 289.20K
12
Stacks
Stacks
STX
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-0.39%
-3.22%
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$ 229.37M
$ 463.79K
13
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.1433
-9.50%
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$ 4.44M
14
DoubleZero
DoubleZero
2Z
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$ 182.18M
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15
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
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-0.09%
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$ 152.79M
$ 1.95M
16
Graph Token
Graph Token
GRT
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$ 150.52M
$ 5.08M
17
STRK
STRK
STRK
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-0.91%
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$ 145.02M
$ 7.53M
18
THORChain
THORChain
RUNE
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-0.19%
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$ 144.42M
$ 385.31K
19
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
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$ 138.51M
$ 637.88K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
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$ 968.34K
21
SOON
SOON
SOON
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$ 111.05M
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22
Aethir
Aethir
ATH
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-0.17%
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$ 81.70M
$ 14.98M
23
DeepBook
DeepBook
DEEP
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$ 4.54M
24
Data Network
Data Network
DATA
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25
Safe Token
Safe Token
SAFE
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26
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27
Gas
Gas
GAS
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$ 61.44M
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28
Orochi Network
Orochi Network
ON
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29
ELF
ELF
ELF
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30
Walrus
Walrus
WAL
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31
EXOD
EXOD
EXOD
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--
32
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33
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
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34
APRO
APRO
AT
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35
Espresso
Espresso
ESP
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36
BitDCA
BitDCA
BDCA
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37
RedStone
RedStone
RED
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38
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
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39
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BICONOMY
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0G
0G
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Rocket Pool
Rocket Pool
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42
CargoX
CargoX
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43
Succinct
Succinct
PROVE
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44
Block Street
Block Street
BSB
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Anoma
Anoma
XAN
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Spacecoin
Spacecoin
SPACE
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PlaysOut
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Nock
Nock
NOCK
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49
Orbs
Orbs
ORBS
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$ 702.55K
50
Movement
Movement
MOVE
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-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Infraestructura y por qué son populares?
Los tokens de Infraestructura representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 256 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $19.01B.
¿Cuál es el token de Infraestructura con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Infraestructura rastreados en MEXC, AVAIL ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 27.02% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Infraestructura están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 256 tokens de Infraestructura, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, LTC, ICP se encuentra entre los tokens populares de Infraestructura. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Infraestructura?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Infraestructura es de aproximadamente $19.01B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Infraestructura, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.