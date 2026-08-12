Precio de Nasdog hoy

El precio actual de Nasdog (NASDOG) hoy es $ 0, con una variación del 43,14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NASDOG a USD es $ 0 por NASDOG.

Nasdog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20 979, con un suministro circulante de 906,22M NASDOG. Durante las últimas 24 horas, NASDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NASDOG experimentó un cambio de +0,30% en la última hora y de +13,99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nasdog (NASDOG)

Cap de mercado $ 20,98K$ 20,98K $ 20,98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23,15K$ 23,15K $ 23,15K Suministro de Circulación 906,22M 906,22M 906,22M Suministro total 906 220 607,8217742 906 220 607,8217742 906 220 607,8217742

La capitalización de mercado actual de Nasdog es de $ 20,98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NASDOG es de 906,22M, con un suministro total de 906220607.8217742. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23,15K.