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Principales tokens de Activos tokenizados por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Activos tokenizados. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.038
0.00%
+0.04%
+1.76%
$ 21.98B
$ 68.85M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,383.87
-0.09%
+0.67%
+3.07%
$ 2.68B
$ 143.31
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,399.32
-0.08%
+0.67%
+3.19%
$ 2.01B
$ 624.57
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 967.34M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 958.21M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.95
-0.37%
+0.00%
+2.99%
$ 336.33M
$ 5.78M
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3069
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
13
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.767
+0.97%
+5.59%
+20.07%
$ 174.36M
$ 57.97K
14
$ 775.29
+0.01%
-0.29%
+0.05%
$ 167.76M
$ 72.88
15
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.89
+0.90%
+0.01%
+2.08%
$ 152.35M
$ 64.45K
16
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 145.43M
--
17
$ 218.63
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
18
$ 95.33
-0.13%
+0.37%
+1.97%
$ 139.18M
$ 603.90
19
$ 71.26
0.00%
+5.93%
+13.77%
$ 138.20M
$ 943.03
20
$ 346.29
-0.14%
-3.22%
-5.40%
$ 133.46M
$ 154.42
21
$ 333.28
-0.12%
+0.44%
+3.51%
$ 129.80M
$ 178.96
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
-0.10%
-0.00%
-0.39%
$ 117.52M
$ 33.78K
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 53.77
0.00%
+0.03%
+23.13%
$ 111.57M
$ 20.78K
26
SOON
SOON
SOON
$ 0.2141
+0.05%
-1.55%
+2.23%
$ 111.05M
$ 532.85K
27
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,025.72
-0.10%
-0.00%
+0.03%
$ 102.88M
--
28
$ 71
-0.10%
+5.86%
+13.73%
$ 100.11M
$ 1.17K
29
$ 603.15
-0.05%
+0.92%
+1.39%
$ 85.91M
$ 85.13
30
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,349.44
0.00%
0.00%
+3.00%
$ 84.84M
$ 3.18
31
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K
32
$ 776.44
+0.12%
+0.80%
-0.72%
$ 69.80M
$ 74.00
33
$ 149.15
+0.08%
+0.36%
-1.05%
$ 68.13M
$ 379.44
34
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.16M
--
35
$ 880.23
-0.04%
+1.10%
+0.87%
$ 65.31M
$ 75.57
36
$ 272.93
-0.10%
-2.13%
-0.67%
$ 61.01M
$ 209.40
37
ELF
ELF
ELF
$ 0.06604
+1.82%
+15.90%
+13.51%
$ 55.25M
$ 941.32K
38
$ 218.87
+0.05%
-0.20%
-0.35%
$ 52.56M
$ 279.74
39
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 50.04M
--
40
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,982.4
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.90M
--
41
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.49
-0.24%
-0.00%
-1.69%
$ 44.70M
$ 753.55K
42
$ 777.33
+0.01%
-0.22%
+0.07%
$ 43.02M
$ 74.49
43
Reental
Reental
RNT
$ 0.274044
-0.14%
+0.04%
-0.23%
$ 37.86M
$ 8.36K
44
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
45
$ 723.96
-0.01%
-0.11%
+0.76%
$ 36.43M
$ 96.15
46
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 721.7
0.00%
-0.00%
+0.67%
$ 32.33M
$ 861.67K
47
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.059
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 32.02M
$ 8.07K
48
$ 276.57
-0.11%
-0.27%
+0.47%
$ 31.50M
$ 194.34
49
$ 30.46
+0.86%
+3.24%
-3.31%
$ 29.77M
$ 2.37K
50
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.39
0.00%
+0.07%
0.00%
$ 29.75M
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Activos tokenizados y por qué son populares?
Los tokens de Activos tokenizados representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 417 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $42.73B.
¿Cuál es el token de Activos tokenizados con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Activos tokenizados rastreados en MEXC, ARW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 91.51% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Activos tokenizados están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 417 tokens de Activos tokenizados, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FIGR_HELOC, USYC, BUIDL se encuentra entre los tokens populares de Activos tokenizados. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Activos tokenizados?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Activos tokenizados es de aproximadamente $42.73B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Activos tokenizados, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.