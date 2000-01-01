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Principales tokens de Ecosistema x402 por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema x402. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.751
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.174
-0.57%
-2.18%
-5.35%
$ 138.51M
$ 637.88K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003237
-0.09%
-0.89%
-10.56%
$ 40.79M
$ 38.81M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01685
+0.12%
-3.05%
-9.32%
$ 37.60M
$ 4.08M
5
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003138
-0.19%
-0.38%
-5.91%
$ 31.28M
$ 174.36M
6
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07715
+0.30%
+7.62%
+10.05%
$ 23.55M
$ 1.37M
7
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003494
+0.20%
-0.65%
-3.09%
$ 21.75M
$ 18.48M
8
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.0958
+3.96%
+3.37%
+20.25%
$ 20.45M
$ 861.66K
9
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02502
0.00%
-7.98%
-11.68%
$ 19.27M
$ 175.99K
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04062
-0.05%
-0.73%
-1.12%
$ 13.66M
$ 1.65M
11
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05146
+0.12%
-12.31%
-4.20%
$ 13.24M
$ 1.59M
12
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02912
+0.14%
-2.29%
+1.51%
$ 11.28M
$ 1.11M
13
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10687
+0.75%
-5.05%
+38.67%
$ 10.41M
$ 1.26M
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.063
+0.32%
-0.16%
+11.11%
$ 9.32M
$ 15.41K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02528
-0.16%
+0.76%
-1.14%
$ 5.64M
$ 2.38M
16
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02440534
-0.12%
+0.01%
-0.87%
$ 5.37M
$ 51.25
17
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05947
-0.73%
-3.17%
-7.08%
$ 4.85M
$ 1.67M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007758
+0.12%
-3.73%
-4.53%
$ 3.89M
$ 6.95M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00309297
+0.16%
+0.09%
+25.76%
$ 3.09M
$ 204.33K
20
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00188008
-0.35%
-0.06%
-10.22%
$ 1.88M
$ 187.02K
21
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00224279
-0.14%
+0.00%
+2.24%
$ 1.83M
$ 300.30
22
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.091
-0.27%
-0.01%
+7.07%
$ 1.56M
$ 1.35K
23
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00147693
-0.94%
-0.13%
-19.91%
$ 1.48M
$ 11.72K
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00151613
+0.50%
+0.15%
-2.67%
$ 1.44M
$ 71.72K
25
Ping
Ping
PING
$ 0.00121825
+0.05%
0.00%
+5.87%
$ 1.22M
$ 31.06K
26
Avo
Avo
AVO
$ 0.00111001
-0.18%
-0.00%
-11.79%
$ 1.11M
$ 1.30K
27
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00094835
-0.19%
+0.89%
+91.90%
$ 948.62K
$ 34.06K
28
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00093115
-0.61%
-0.09%
-10.99%
$ 931.15K
$ 27.75K
29
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.01707093
-0.15%
-0.07%
-22.48%
$ 835.83K
$ 436.79
30
NODE
NODE
NODE
$ 0.005853
-0.03%
-0.49%
-2.37%
$ 779.80K
$ 10.84M
31
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00077881
-0.11%
-0.00%
+6.12%
$ 778.83K
$ 499.33
32
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01487076
0.00%
+0.07%
-8.34%
$ 672.23K
$ 6.61K
33
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013957
0.00%
-0.01%
-0.68%
$ 642.59K
$ 58.56M
34
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00074947
-0.04%
+0.01%
-11.55%
$ 578.73K
$ 483.18K
35
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0005052
0.00%
+0.22%
-5.81%
$ 505.19K
$ 26.92K
36
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00252693
+0.35%
+0.39%
+173.40%
$ 504.40K
$ 4.78K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210246
-0.14%
-0.02%
+0.66%
$ 498.86K
$ 16.13
38
The SWARM
The SWARM
SWARM
$ 0.00092809
+0.13%
--
+3.58%
$ 484.05K
$ 377.46
39
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 0.00005462
0.00%
+1.11%
+1.81%
$ 467.20K
$ 2.04M
40
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00044872
-0.94%
-0.05%
-2.55%
$ 448.67K
$ 38.17K
41
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00039853
-0.40%
-0.01%
-16.02%
$ 398.53K
$ 628.54
42
Regent
Regent
REGENT
$ 3.64E-6
+0.28%
+14.00%
+6.74%
$ 363.63K
--
43
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00035609
-0.19%
-0.12%
+27.56%
$ 343.87K
$ 1.95K
44
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00032785
-0.86%
-0.03%
-14.36%
$ 325.62K
$ 218.50
45
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00070587
-0.66%
-0.02%
-8.16%
$ 318.18K
$ 375.11
46
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01383061
-0.20%
+0.01%
-6.49%
$ 290.42K
$ 147.92
47
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028421
-0.51%
-0.02%
-8.19%
$ 284.26K
$ 68.04
48
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000187
0.00%
-1.58%
-1.27%
$ 268.15K
$ 2.57M
49
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00026719
-0.52%
--
-5.51%
$ 267.37K
$ 360.37
50
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.58E-6
-2.27%
-0.10%
+3.20%
$ 258.31K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema x402 y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema x402 representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 104 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.15B.
¿Cuál es el token de Ecosistema x402 con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema x402 rastreados en MEXC, SCRY ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 17.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema x402 están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 104 tokens de Ecosistema x402, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, EIGEN, CCD se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema x402. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema x402?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema x402 es de aproximadamente $6.15B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema x402, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.