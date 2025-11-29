Precio de AllUnity EUR hoy

El precio actual de AllUnity EUR (EURAU) hoy es $ 1.16, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EURAU a USD es $ 1.16 por EURAU.

AllUnity EUR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,693,394, con un suministro circulante de 16.13M EURAU. Durante las últimas 24 horas, EURAU cotiza entre $ 1.16 (bajo) y $ 1.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.1.

En el corto plazo, EURAU experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AllUnity EUR (EURAU)

Cap de mercado $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M Suministro de Circulación 16.13M 16.13M 16.13M Suministro total 16,130,798.33 16,130,798.33 16,130,798.33

La capitalización de mercado actual de AllUnity EUR es de $ 18.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EURAU es de 16.13M, con un suministro total de 16130798.33. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.69M.