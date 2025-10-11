Información del precio (USD) de Main Street USD (MSUSD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.998582 $ 0.998582 $ 0.998582 24H Mín $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Máx 24H Mín $ 0.998582$ 0.998582 $ 0.998582 24H Máx $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo Histórico $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Precio más bajo $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Cambio de Precio (1H) +0.01% Cambio de Precio (1D) -0.12% Cambio de Precio (7D) -0.15% Cambio de Precio (7D) -0.15%

El precio en tiempo real de Main Street USD (MSUSD) es de $0.998691. Durante las últimas 24 horas, MSUSD se ha operado entre un mínimo de $ 0.998582 y un máximo de $ 1.001, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MSUSD es de $ 2.0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.979364.

En términos de rendimiento a corto plazo, MSUSD ha cambiado en un +0.01% en la última hora, -0.12% en 24 horas y -0.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Main Street USD (MSUSD)

Cap de mercado $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Suministro de Circulación 6.81M 6.81M 6.81M Suministro total 6,812,237.66872761 6,812,237.66872761 6,812,237.66872761

La capitalización de mercado actual de Main Street USD es de $ 6.80M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MSUSD es de 6.81M, con un suministro total de 6812237.66872761. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.80M.