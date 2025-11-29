Precio de hikikomori hoy

El precio actual de hikikomori (HIKI) hoy es --, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HIKI a USD es -- por HIKI.

hikikomori actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,201, con un suministro circulante de 1.00B HIKI. Durante las últimas 24 horas, HIKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HIKI experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +15.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de hikikomori (HIKI)

Cap de mercado $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de hikikomori es de $ 26.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HIKI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.20K.