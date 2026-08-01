Precio de 1clawAI hoy

El precio actual de 1clawAI (1CLAWAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 1CLAWAI a USD es $ 0 por 1CLAWAI.

1clawAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,902, con un suministro circulante de 100.00B 1CLAWAI. Durante las últimas 24 horas, 1CLAWAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 1CLAWAI experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -5.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 1clawAI (1CLAWAI)

Cap de mercado $ 79.90K$ 79.90K $ 79.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.90K$ 79.90K $ 79.90K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 1clawAI es de $ 79.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 1CLAWAI es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.90K.