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Principales tokens de activos del mundo real (RWA) por capitalización de mercado

Los protocolos de Activos del Mundo Real (RWA) se centran en la tokenización de activos financieros físicos o tradicionales —como bienes raíces, bonos y crédito privado— en la cadena de bloques. Al conectar las finanzas tradicionales (TradFi) con las finanzas descentralizadas (DeFi), desbloquean la liquidez global y permiten la propiedad fraccionada de activos fuera de la cadena. Este sector se considera un catalizador fundamental para atraer capital institucional y rentabilidad del mundo real al ecosistema cripto.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.038
0.00%
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2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.736
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+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1606
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-0.86%
$ 5.43B
$ 1.89M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
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--
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$ 3.01B
$ 5.67K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,386.12
-0.09%
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+3.07%
$ 2.68B
$ 143.31
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
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8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
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$ 2.01B
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9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33418
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$ 1.63B
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10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
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--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
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--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
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--
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Algorand
Algorand
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14
Quant
Quant
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15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
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--
16
YLDS
YLDS
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17
XDC Network
XDC Network
XDC
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Injective
Injective
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19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
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20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
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21
TIA
TIA
TIA
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$ 283.06M
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22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
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23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
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--
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--
24
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
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--
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--
25
Maple Finance
Maple Finance
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26
Convex Finance
Convex Finance
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27
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28
Zebec Network
Zebec Network
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29
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
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--
30
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Strategy PP Variable xStock
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31
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
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--
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34
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35
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
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--
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OriginTrail
OriginTrail
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39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
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40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
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41
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
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Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
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43
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
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44
SOON
SOON
SOON
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45
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
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--
46
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
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47
RealLink
RealLink
REAL
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48
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49
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
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--
50
Centrifuge
Centrifuge
CFG
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$ 420.42K

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Activos del Mundo Real (RWA) en la industria blockchain?
Los activos del mundo real (RWA) se refieren al proceso de tokenizar activos financieros físicos tradicionales, como bienes raíces, bonos gubernamentales o crédito privado, e incorporarlos a una cadena de bloques como tokens digitales.
¿Cómo beneficia la tokenización de activos físicos al ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi)?
La tokenización de activos físicos une las finanzas tradicionales (TradFi) con las finanzas descentralizadas (DeFi), inyectando una liquidez externa masiva en el mercado de criptomonedas y brindando a los inversores de blockchain oportunidades de rentabilidad estables y reales.
¿Cuáles son los tipos más comunes de activos del mundo real (RWA) que se operan en blockchains?
Los activos del mundo real (RWA) que se tokenizan con mayor frecuencia incluyen letras del Tesoro de los Estados Unidos, stablecoins respaldadas por monedas fiat, tokens de propiedad fraccionada de bienes raíces y crédito corporativo privado tokenizado.
¿Cómo garantizan los protocolos RWA la propiedad legal de los activos físicos tokenizados?
Los protocolos RWA se basan en una combinación de contratos inteligentes para el seguimiento digital y fideicomisos fuera de la cadena legalmente vinculantes o vehículos de propósito especial (SPV) para garantizar que el token digital represente con precisión la propiedad legal del activo físico.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Activos del mundo real (AMR), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.