Los protocolos de Activos del Mundo Real (RWA) se centran en la tokenización de activos financieros físicos o tradicionales —como bienes raíces, bonos y crédito privado— en la cadena de bloques. Al conectar las finanzas tradicionales (TradFi) con las finanzas descentralizadas (DeFi), desbloquean la liquidez global y permiten la propiedad fraccionada de activos fuera de la cadena. Este sector se considera un catalizador fundamental para atraer capital institucional y rentabilidad del mundo real al ecosistema cripto.
La inclusión de activos digitales en el sector Activos del mundo real (AMR), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.