Principales tokens de activos del mundo real (RWA) por capitalización de mercado

Los protocolos de Activos del Mundo Real (RWA) se centran en la tokenización de activos financieros físicos o tradicionales —como bienes raíces, bonos y crédito privado— en la cadena de bloques. Al conectar las finanzas tradicionales (TradFi) con las finanzas descentralizadas (DeFi), desbloquean la liquidez global y permiten la propiedad fraccionada de activos fuera de la cadena. Este sector se considera un catalizador fundamental para atraer capital institucional y rentabilidad del mundo real al ecosistema cripto.