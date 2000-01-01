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Principales tokens de Stablecoin USD por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin USD. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
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1
Tether
Tether
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--
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$ 34.45B
2
USDCoin
USDCoin
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3
Sky Dollar
Sky Dollar
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$ 10.58B
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4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00017
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+0.01%
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$ 4.40B
$ 2.22M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999813
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0.00%
-0.01%
$ 3.49B
$ 285.55M
7
PayPal USD
PayPal USD
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8
Ripple USD
Ripple USD
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9
Decentralized USD
Decentralized USD
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$ 1.36B
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10
Falcon Finance
Falcon Finance
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11
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United Stables
U
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GHO
GHO
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YLDS
YLDS
YLDS
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14
Usual USD
Usual USD
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TrueUSD
TrueUSD
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16
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USDtb
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First Digital USD
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18
apxUSD
apxUSD
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19
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crvUSD
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20
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AUSD
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21
Polymarket USD
Polymarket USD
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22
GUSD
GUSD
GUSD
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23
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CASH
CASH
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Frax USD
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25
Saturn Dollar
Saturn Dollar
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26
Cap USD
Cap USD
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--
27
USDX
USDX
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--
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Tori trUSD
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StandX DUSD
DUSD
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DOLA
DOLA
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31
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USDKG
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JupUSD
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33
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Fidelity Digital Dollar
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34
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XUSD
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35
Gemini Dollar
Gemini Dollar
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pathUSD
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Aegis YUSD
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BUSD
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Hive Dollar
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Mezo USD
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Universal USD
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TerraClassicUSD
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Liquity USD
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OpenEden OpenDollar
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MetaMask USD
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Main Street USD
Main Street USD
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50
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Electronic USD
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0.00%
0.00%
-0.05%
$ 22.74M
$ 170.16K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin USD y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin USD representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 125 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $294.64B.
¿Cuál es el token de Stablecoin USD con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin USD rastreados en MEXC, VAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.49% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin USD están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 125 tokens de Stablecoin USD, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDT, USDC, USDS se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin USD. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin USD?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin USD es de aproximadamente $294.64B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin USD, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.