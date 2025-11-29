Precio de Totakeke hoy

El precio actual de Totakeke (TOTAKEKE) hoy es $ 0.00003116, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOTAKEKE a USD es $ 0.00003116 por TOTAKEKE.

Totakeke actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,157, con un suministro circulante de 1.00B TOTAKEKE. Durante las últimas 24 horas, TOTAKEKE cotiza entre $ 0.00003095 (bajo) y $ 0.00003148 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00283601, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002787.

En el corto plazo, TOTAKEKE experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +10.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Totakeke (TOTAKEKE)

Cap de mercado $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.16K$ 31.16K $ 31.16K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Totakeke es de $ 31.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOTAKEKE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.16K.