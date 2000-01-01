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Principales tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin respaldado por criptomonedas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 51.77
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 126.90K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998412
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.89M
$ 10.90M
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998894
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 215.40M
$ 8.64M
5
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.0
-0.10%
-0.01%
-0.30%
$ 75.04M
$ 103.47K
6
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997686
-0.01%
+0.00%
+0.04%
$ 74.97M
$ 102.83K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.9976
+0.07%
+0.00%
+0.08%
$ 52.40M
$ 1.43M
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.998986
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 49.72M
$ 198.14K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998403
-0.03%
+0.00%
+0.03%
$ 35.92M
$ 4.10K
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
+0.01%
-0.02%
-0.28%
$ 31.96M
$ 15.90K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.999907
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 30.24M
$ 108.68K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.85M
$ 29.60K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.998085
-0.01%
0.00%
-0.07%
$ 22.74M
$ 176.32K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.98268
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 18.64M
$ 1.23
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.39M
$ 178.00K
16
USDB
USDB
USDB
$ 1.002
0.00%
+0.01%
+0.29%
$ 12.01M
$ 3.54K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994968
0.00%
0.00%
-0.14%
$ 11.79M
$ 8.18
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.987408
+0.08%
+0.00%
-0.60%
$ 9.40M
$ 2.41K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.998981
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 6.20M
$ 21.85K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 0.99494
0.00%
0.00%
-1.00%
$ 6.12M
$ 276.73
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.98266
+0.02%
-0.00%
+0.11%
$ 4.64M
$ 1.37K
23
Last USD
Last USD
USDXL
$ 0.996705
-0.43%
0.00%
-0.33%
$ 3.19M
$ 2.05K
24
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995486
-0.13%
0.00%
-0.36%
$ 3.10M
$ 41.49K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.997772
0.00%
-0.00%
+0.27%
$ 3.00M
$ 7.85K
26
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.11
+0.91%
+0.00%
+1.00%
$ 2.76M
$ 313.78
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.12M
$ 4.62K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.986282
0.00%
+0.00%
-0.10%
$ 1.78M
$ 41.22
30
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 1.64M
$ 3.94K
31
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.08
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 1.43M
$ 198.95
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.987204
-0.08%
+0.01%
-0.62%
$ 1.39M
$ 68.65
33
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.11
0.00%
-0.04%
+2.43%
$ 1.12M
$ 43.11K
35
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00244
+1.67%
+7.96%
+7.49%
$ 967.70K
$ 2.89M
36
USX
USX
USX
$ 0.992103
-0.19%
+0.00%
-2.26%
$ 862.57K
$ 14.27
37
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 1.001
+0.11%
-0.00%
+0.34%
$ 649.32K
$ 2.66K
38
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
0.00%
$ 643.55K
$ 3.29
39
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
40
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 1.006
-0.10%
0.00%
+1.55%
$ 585.81K
$ 2.44K
41
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.011
-0.59%
-0.00%
-2.03%
$ 529.68K
$ 10.13K
42
Bread
Bread
BREAD
$ 1.011
+0.10%
+0.01%
+1.10%
$ 413.78K
$ 1.22
43
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999626
0.00%
--
+0.05%
$ 412.39K
$ 493.18
44
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
45
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.24%
$ 245.53K
$ 96.69
46
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
47
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 186.17K
$ 14.25K
48
Grai
Grai
GRAI
$ 0.584033
0.00%
--
-1.63%
$ 149.40K
$ 2.05
49
Argon
Argon
ARGN
$ 1.06
0.00%
0.00%
0.00%
$ 143.67K
$ 154.35
50
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 0.998066
+0.02%
-0.00%
+0.01%
$ 130.00K
$ 11.80K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 62 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $4.10B.
¿Cuál es el token de Stablecoin respaldado por criptomonedas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas rastreados en MEXC, VAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 7.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 62 tokens de Stablecoin respaldado por criptomonedas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDD, USDF, GHO se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin respaldado por criptomonedas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin respaldado por criptomonedas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin respaldado por criptomonedas es de aproximadamente $4.10B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin respaldado por criptomonedas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.