Precio de Qubitcoin hoy

El precio actual de Qubitcoin (QTC) hoy es $ 1.75, con una variación del 2.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QTC a USD es $ 1.75 por QTC.

Qubitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,981,814, con un suministro circulante de 2.31M QTC. Durante las últimas 24 horas, QTC cotiza entre $ 1.6 (bajo) y $ 1.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.77, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.009.

En el corto plazo, QTC experimentó un cambio de +7.33% en la última hora y de +2.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Qubitcoin (QTC)

Cap de mercado $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Suministro de Circulación 2.31M 2.31M 2.31M Suministro total 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

