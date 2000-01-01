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Principales tokens de Oracle por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Oracle. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,719
-0,33%
+2,86%
+6,11%
$ 5,71B
$ 117,34K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,04038
-0,90%
-4,71%
+2,49%
$ 320,28M
$ 5,35M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0,3814
-0,62%
+2,24%
+28,76%
$ 55,82M
$ 397,39K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0,00289
+0,34%
+0,69%
-1,02%
$ 40,30M
$ 18,44M
5
APRO
APRO
AT
$ 0,15293
+1,06%
+10,97%
+13,13%
$ 40,03M
$ 378,86K
6
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13,86
-0,14%
+0,01%
+0,43%
$ 38,86M
$ 56,18M
7
RedStone
RedStone
RED
$ 0,08616
-0,34%
+1,34%
-1,39%
$ 36,38M
$ 693,49K
8
WINK
WINK
WIN
$ 0,00003151
-0,16%
-0,19%
+5,59%
$ 31,53M
$ 1,71B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0,3316
0,00%
-8,17%
-2,53%
$ 30,06M
$ 269,09K
10
Band
Band
BAND
$ 0,163803
-0,20%
-0,01%
+2,56%
$ 29,59M
$ 1,02M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2732
+0,22%
-3,58%
+0,33%
$ 23,70M
$ 200,96K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0,02245
+0,89%
0,00%
+6,01%
$ 18,96M
$ 3,66M
13
API3
API3
API3
$ 0,1897
+0,32%
-2,76%
+0,90%
$ 16,45M
$ 324,15K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0,124676
+1,53%
-0,00%
+10,61%
$ 14,92M
$ 1,80M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0,04357
+0,02%
-1,92%
-5,06%
$ 11,97M
$ 1,38M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0,00832769
-0,18%
+0,00%
+0,39%
$ 7,62M
$ 18,15K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0,0001817
+0,59%
-0,48%
-3,89%
$ 5,45M
$ 426,32M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0,000009274
-0,67%
+2,45%
-7,23%
$ 4,92M
$ 6,36B
19
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0,00320942
0,00%
--
-2,55%
$ 3,21M
$ 1,44
20
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0,2241
-2,82%
+2,24%
-12,82%
$ 3,09M
$ 262,49K
21
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0,00672435
+39,21%
-0,14%
-1,66%
$ 2,24M
$ 2,94
22
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0,284738
-0,19%
--
-5,73%
$ 2,16M
$ 23,25
23
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0,00181534
-0,33%
-0,09%
-12,54%
$ 1,47M
$ 297,38K
24
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71,37
-0,17%
+0,03%
+3,03%
$ 711,62K
$ 347,28
25
Plugin
Plugin
PLI
$ 0,00118997
+0,09%
-0,13%
-24,08%
$ 594,99K
$ 10,45K
26
Modefi
Modefi
MOD
$ 0,02251501
0,00%
--
0,00%
$ 361,97K
$ 7,06
27
Zap
Zap
ZAP
$ 0,00075961
-0,17%
+0,01%
-7,98%
$ 349,42K
$ 3,47
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0,00346534
-0,37%
-0,01%
-2,38%
$ 323,89K
$ 102,95
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 5,493E-5
-0,18%
+9,70%
+45,43%
$ 274,16K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0,23262
0,00%
+0,08%
+5,83%
$ 191,10K
$ 10,96
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0,00011512
0,00%
--
0,00%
$ 114,89K
$ 230,23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0,00112334
-0,40%
+0,01%
+0,86%
$ 110,93K
$ 8,23K
33
Charli3
Charli3
C3
$ 0,00232477
0,00%
--
+25,43%
$ 82,93K
$ 65,80
34
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0,00048227
-0,01%
+0,04%
-10,05%
$ 77,16K
$ 197,99
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0,00369558
0,00%
--
0,00%
$ 36,96K
$ 70,87
36
April
April
APRIL
$ 0,00029523
+0,07%
+0,02%
+2,65%
$ 36,90K
$ 1,26
37
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3,668E-5
+0,38%
+3,30%
+4,95%
$ 36,69K
--
38
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8,183E-5
+0,10%
+0,70%
+42,56%
$ 36,62K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0,00078925
-0,38%
+0,01%
-7,11%
$ 29,99K
$ 89,08
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0,00025377
0,00%
--
+2,38%
$ 16,96K
$ 1,35
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0,00726
+4,73%
-21,73%
-40,86%
--
$ 113,56M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0,02065
+0,05%
-0,10%
-0,77%
--
$ 23,49M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Oracle y por qué son populares?
Los tokens de Oracle representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 42 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.46B.
¿Cuál es el token de Oracle con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Oracle rastreados en MEXC, AT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.97% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Oracle están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 42 tokens de Oracle, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, PYTH, ON se encuentra entre los tokens populares de Oracle. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Oracle?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Oracle es de aproximadamente $6.46B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Oracle, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.