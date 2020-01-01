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Principales tokens de Tokenized Treasuries por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokenized Treasuries. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
3
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
4
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 958.21M
--
5
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.96M
--
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
-0.10%
-0.00%
-0.39%
$ 117.52M
$ 33.78K
7
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.16M
--
8
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,982.4
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.90M
--
9
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 2.44M
--
10
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.004
-0.10%
-0.01%
0.00%
$ 1.02M
$ 163.15

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokenized Treasuries y por qué son populares?
Los tokens de Tokenized Treasuries representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $9.95B.
¿Cuál es el token de Tokenized Treasuries con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokenized Treasuries rastreados en MEXC, USYC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokenized Treasuries están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Tokenized Treasuries, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USYC, BUIDL, USDY se encuentra entre los tokens populares de Tokenized Treasuries. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokenized Treasuries?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokenized Treasuries es de aproximadamente $9.95B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokenized Treasuries, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.