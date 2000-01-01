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Principales tokens de Tokens basados ​​en exchange por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens basados ​​en exchange. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.71
0.00%
+2.51%
+3.24%
$ 82.83B
$ 31.66K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.89
+0.29%
-1.25%
-2.83%
$ 13.84B
$ 9.12K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.11%
-0.03%
-6.36%
$ 8.40B
$ 611.32K
4
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.764
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04682
-0.17%
-0.89%
-13.87%
$ 2.09B
$ 2.42M
6
OKB
OKB
OKB
$ 95.382
+0.21%
+0.17%
+10.54%
$ 2.00B
$ 1.40K
7
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001824
0.00%
+0.88%
+1.67%
$ 1.65B
$ 29.10B
8
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6049
+0.08%
+0.70%
-0.13%
$ 1.64B
$ 614.09K
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64208
+0.14%
+0.30%
+1.69%
$ 1.15B
$ 45.78K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6772
-0.16%
+0.36%
+1.67%
$ 899.71M
$ 8.29K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.7
-0.30%
0.00%
+0.90%
$ 714.62M
$ 1.20M
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.175
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.452
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7185
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
15
Curve
Curve
CRV
$ 0.2738
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
16
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.416
+0.17%
+0.10%
-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.38
-0.01%
+0.13%
-2.18%
$ 275.64M
$ 533.78
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.334
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06519
0.00%
-0.14%
+2.90%
$ 187.59M
$ 906.42K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6308
-0.17%
+0.30%
+2.02%
$ 170.26M
$ 94.15K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6458
-0.99%
-0.08%
+3.38%
$ 151.68M
$ 593.52K
22
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4258
+0.16%
-0.09%
-4.77%
$ 144.59M
$ 393.06K
23
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.869194
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+0.02%
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$ 140.86M
$ 5.60M
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08357
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$ 118.17M
$ 673.46K
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11405
+0.45%
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$ 96.77M
$ 637.76K
26
Backpack
Backpack
BP
$ 0.379
+0.21%
+3.64%
-10.87%
$ 94.70M
$ 186.74K
27
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0937
0.00%
+1.08%
+8.07%
$ 70.26M
$ 40.44K
28
SNX
SNX
SNX
$ 0.2015
+0.05%
-3.67%
-6.30%
$ 69.70M
$ 304.04K
29
0x
0x
ZRX
$ 0.08005
+0.08%
-0.79%
+0.16%
$ 67.80M
$ 716.67K
30
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1989
-0.30%
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-2.89%
$ 65.25M
$ 318.25K
31
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0417
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$ 63.80M
$ 55.43K
32
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
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+0.47%
-2.03%
$ 61.38M
$ 495.66K
33
VELO
VELO
VELO
$ 0.003215
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$ 3.60M
34
Hydration
Hydration
HDX
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$ 33.99K
35
Babylon
Babylon
BABY
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0.00%
+22.44%
$ 48.76M
$ 6.95M
36
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.167
-0.06%
-0.24%
-1.27%
$ 46.90M
$ 358.10K
37
STON
STON
STON
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+0.02%
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$ 4.83K
38
Momentum
Momentum
MMT
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39
SODAX
SODAX
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--
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40
VVS Finance
VVS Finance
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41
Elexium
Elexium
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--
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42
ApeX Protocol
ApeX Protocol
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$ 356.63K
43
CoinEx
CoinEx
CET
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$ 31.13K
44
HashKey Platform
HashKey Platform
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45
Bancor
Bancor
BNT
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46
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NKYC Token
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Solayer
Solayer
LAYER
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FRAX
FRAX
FRAX
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49
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.32161
+0.03%
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-11.00%
$ 26.86M
$ 3.04K
50
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1032
-1.81%
-2.64%
-4.18%
$ 25.58M
$ 24.07M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens basados ​​en exchange y por qué son populares?
Los tokens de Tokens basados ​​en exchange representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 256 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $123.22B.
¿Cuál es el token de Tokens basados ​​en exchange con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens basados ​​en exchange rastreados en MEXC, SHDX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens basados ​​en exchange están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 256 tokens de Tokens basados ​​en exchange, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BNB, HYPE, LEO se encuentra entre los tokens populares de Tokens basados ​​en exchange. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens basados ​​en exchange?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens basados ​​en exchange es de aproximadamente $123.22B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens basados ​​en exchange, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.