Precio de Sui DePIN hoy

El precio actual de Sui DePIN (SUIDEPIN) hoy es $ 0.00012811, con una variación del 14.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUIDEPIN a USD es $ 0.00012811 por SUIDEPIN.

Sui DePIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,108, con un suministro circulante de 1.00B SUIDEPIN. Durante las últimas 24 horas, SUIDEPIN cotiza entre $ 0.00012803 (bajo) y $ 0.00026525 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02374623, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004336.

En el corto plazo, SUIDEPIN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +61.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sui DePIN (SUIDEPIN)

Cap de mercado $ 128.11K$ 128.11K $ 128.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.11K$ 128.11K $ 128.11K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

