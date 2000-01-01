Esta categoría destaca proyectos de blockchain desarrollados por equipos con sede en EE. UU. o con una fuerte presencia en el mercado de criptomonedas estadounidense. Estos activos son altamente sensibles a los marcos regulatorios de Estados Unidos de América, la adopción institucional de Wall Street y las políticas macroeconómicas. Los proyectos aquí incluidos suelen hacer hincapié en el estricto cumplimiento legal, un sólido respaldo de capital de riesgo y una infraestructura de mercado de nivel institucional.
La inclusión de activos digitales en el sector Hecho en EE. UU., junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.