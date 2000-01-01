Esta categoría destaca proyectos de blockchain desarrollados por equipos con sede en EE. UU. o con una fuerte presencia en el mercado de criptomonedas estadounidense. Estos activos son altamente sensibles a los marcos regulatorios de Estados Unidos de América, la adopción institucional de Wall Street y las políticas macroeconómicas. Los proyectos aquí incluidos suelen hacer hincapié en el estricto cumplimiento legal, un sólido respaldo de capital de riesgo y una infraestructura de mercado de nivel institucional.

Cuando las instituciones financieras de Wall Street integran o adoptan un proyecto de criptomonedas con sede en EE. UU., esto indica una enorme entrada de capital institucional, lo que aumenta enormemente la valoración fundamental y la credibilidad global de los tokens involucrados.

Debido a su proximidad geográfica a Wall Street y Silicon Valley, los proyectos de criptomonedas de la categoría “Hechos en EE. UU.” suelen obtener una financiación inicial inmensa de las principales empresas de capital riesgo de Estados Unidos y hacen hincapié en el estricto cumplimiento de la ley.

Los tokens de “Hecho en EE. UU.” presentan una alta correlación con las acciones tradicionales de Estados Unidos. Por consiguiente, las variaciones en los tipos de interés de la Reserva Federal y los informes de inflación estadounidenses influyen directamente en la liquidez y la valoración de estos tokens.

Un activo digital de la categoría “Hecho en EE. UU.” engloba proyectos de blockchain desarrollados por equipos empresariales estadounidenses o fundaciones de criptomonedas que están fuertemente arraigados en el ecosistema financiero institucional de Estados Unidos.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Hecho en EE. UU., junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.