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Principales tokens de Prueba de participación (PoS) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Prueba de participación (PoS). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.35
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 611.46
-0.53%
+1.43%
+2.49%
$ 82.29B
$ 33.55K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.05
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3362
+0.09%
+1.08%
+2.54%
$ 31.82B
$ 25.24M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.81
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1855
-0.43%
-1.32%
-1.17%
$ 6.78B
$ 16.35M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.356
-0.07%
+2.48%
-2.44%
$ 3.65B
$ 804.29K
8
$ 0.6893
-0.17%
+0.52%
+0.85%
$ 2.78B
$ 1.38M
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.245
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6466
-0.06%
+4.61%
-2.44%
$ 2.18B
$ 666.48K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7878
-0.58%
-1.68%
-5.38%
$ 1.34B
$ 1.26M
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08919
-0.06%
+3.16%
-3.69%
$ 951.01M
$ 2.11M
13
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.423
0.00%
+2.22%
+6.80%
$ 734.65M
$ 299.23K
14
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08143
-0.11%
-0.48%
-7.04%
$ 726.17M
$ 2.35M
15
Gate
Gate
GT
$ 6.7
0.00%
+0.01%
-0.45%
$ 714.28M
$ 1.19M
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08888
+0.55%
-2.48%
+2.18%
$ 690.10M
$ 13.43M
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5704
-0.71%
-2.32%
-4.29%
$ 475.64M
$ 94.26K
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.61
+0.15%
+3.12%
-2.63%
$ 461.97M
$ 249.04K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00809588
+0.06%
+0.09%
+2.34%
$ 456.49M
$ 13.35K
20
DASH
DASH
DASH
$ 30.47
-0.10%
-0.39%
-1.29%
$ 388.95M
$ 12.62K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3072
-0.45%
-3.51%
-8.53%
$ 283.06M
$ 1.16M
22
Decred
Decred
DCR
$ 12.99
+0.13%
+1.31%
+2.07%
$ 227.56M
$ 6.41K
23
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1956
-0.15%
-0.71%
-2.10%
$ 213.11M
$ 282.26K
24
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.52442
+0.06%
+0.06%
+8.14%
$ 155.60M
$ 3.87M
25
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03397
-0.09%
+0.27%
-0.99%
$ 152.79M
$ 1.95M
26
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.00158
-0.25%
+5.61%
+1.74%
$ 151.99M
$ 72.28M
27
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01378
-0.07%
-1.42%
-4.54%
$ 150.52M
$ 5.08M
28
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.427
-0.19%
-0.61%
-4.92%
$ 144.42M
$ 385.31K
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.369
-0.46%
+0.67%
-9.13%
$ 128.17M
$ 56.85K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.751
-0.06%
-2.23%
-7.11%
$ 123.51M
$ 37.76K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0029555
-0.54%
-1.57%
-3.87%
$ 113.84M
$ 1.09M
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.684
0.00%
-1.96%
-3.92%
$ 81.23M
$ 25.57K
33
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0926
0.00%
+1.30%
+8.07%
$ 70.26M
$ 40.44K
34
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6556
+1.37%
+2.03%
+0.61%
$ 69.95M
$ 92.35K
35
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03315
-0.58%
+9.60%
+23.11%
$ 54.48M
$ 2.17M
36
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.964
-0.24%
-2.18%
-5.80%
$ 54.30M
$ 19.27K
37
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007231
+0.07%
-1.59%
-2.49%
$ 53.29M
$ 7.20M
38
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03829
-0.03%
-2.91%
-5.60%
$ 49.87M
$ 1.58M
39
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005435
-0.38%
-5.36%
-3.52%
$ 42.29M
$ 12.73M
40
CELO
CELO
CELO
$ 0.06251
+0.31%
-0.37%
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$ 37.62M
$ 968.01K
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03676
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+0.59%
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$ 37.61M
$ 1.71M
42
$ 0.0664
-0.30%
-2.19%
-4.21%
$ 36.05M
$ 729.25K
43
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002219
+0.23%
+6.36%
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$ 34.60M
$ 38.25M
44
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1826
+0.33%
+0.93%
+0.55%
$ 34.30M
$ 329.77K
45
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.449
-0.27%
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-7.15%
$ 32.77M
$ 38.63K
46
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004688
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-5.39%
-2.21%
$ 31.85M
$ 16.14M
47
Waves
Waves
WAVES
$ 0.1989
-0.10%
+0.30%
-5.17%
$ 25.96M
$ 356.04K
48
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.0918
-3.70%
-7.09%
-31.98%
$ 25.71M
$ 1.24M
49
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03046
+1.23%
+0.79%
+8.18%
$ 23.75M
$ 2.09M
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02502127
+0.51%
-0.00%
-5.66%
$ 23.34M
$ 5.63M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Prueba de participación (PoS) y por qué son populares?
Los tokens de Prueba de participación (PoS) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 119 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $428.11B.
¿Cuál es el token de Prueba de participación (PoS) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Prueba de participación (PoS) rastreados en MEXC, ION ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Prueba de participación (PoS) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 119 tokens de Prueba de participación (PoS), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, BNB, SOL se encuentra entre los tokens populares de Prueba de participación (PoS). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Prueba de participación (PoS)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Prueba de participación (PoS) es de aproximadamente $428.11B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Prueba de participación (PoS), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.