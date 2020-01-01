Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Stablecoin compatible con MiCA por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin compatible con MiCA. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.89M
$ 20.38M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.07M
$ 7.10M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1542
+0.03%
+0.03%
-0.11%
$ 57.28M
$ 6.13K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4203
0.00%
0.00%
-1.45%
$ 8.97M
$ 41.20
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.6494
0.00%
-2.77%
+8.23%
$ 7.72M
$ 20.60
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.998537
+0.02%
0.00%
+0.10%
$ 6.99M
$ 2.57M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.77M
$ 3.41M
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.30K
$ 6.54K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin compatible con MiCA y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin compatible con MiCA representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $75.59B.
¿Cuál es el token de Stablecoin compatible con MiCA con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin compatible con MiCA rastreados en MEXC, EURI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.03% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin compatible con MiCA están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Stablecoin compatible con MiCA, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, EURC, EURCV se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin compatible con MiCA. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin compatible con MiCA?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin compatible con MiCA es de aproximadamente $75.59B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin compatible con MiCA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.