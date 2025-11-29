Precio de AstraZeneca xStock hoy

El precio actual de AstraZeneca xStock (AZNX) hoy es $ 93.31, con una variación del 0.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AZNX a USD es $ 93.31 por AZNX.

AstraZeneca xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 214,936, con un suministro circulante de 2.31K AZNX. Durante las últimas 24 horas, AZNX cotiza entre $ 91.78 (bajo) y $ 93.44 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 289.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 71.27.

En el corto plazo, AZNX experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +5.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AstraZeneca xStock (AZNX)

Cap de mercado $ 214.94K$ 214.94K $ 214.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Suministro de Circulación 2.31K 2.31K 2.31K Suministro total 37,645.16629561065 37,645.16629561065 37,645.16629561065

La capitalización de mercado actual de AstraZeneca xStock es de $ 214.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AZNX es de 2.31K, con un suministro total de 37645.16629561065. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.50M.