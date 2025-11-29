Precio de MAGA Hat hoy

El precio actual de MAGA Hat (MAGA) hoy es --, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAGA a USD es -- por MAGA.

MAGA Hat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,331,613, con un suministro circulante de 410.29B MAGA. Durante las últimas 24 horas, MAGA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MAGA experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +11.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MAGA Hat (MAGA)

Cap de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Suministro de Circulación 410.29B 410.29B 410.29B Suministro total 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

La capitalización de mercado actual de MAGA Hat es de $ 1.33M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAGA es de 410.29B, con un suministro total de 413340042866.44934. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.34M.