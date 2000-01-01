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Principales tokens desarrollados en China por capitalización de mercado

El sector “Hecho en China” comprende proyectos blockchain fundados por equipos chinos o profundamente integrados en el ecosistema Web3 asiático. La evolución del precio de estos tokens suele verse influenciada por los avances tecnológicos regionales, las tendencias de liquidez locales y los cambios regulatorios en Asia. Con frecuencia, se centran en soluciones blockchain empresariales, infraestructura regional y ecosistemas de dApps localizados.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 611.08
-0.53%
+1.43%
+2.49%
$ 82.29B
$ 33.55K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3357
+0.09%
+1.08%
+2.54%
$ 31.82B
$ 25.24M
3
OKB
OKB
OKB
$ 95.223
+0.28%
+0.59%
+10.89%
$ 2.00B
$ 1.32K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6036
-0.16%
+0.58%
-0.18%
$ 1.63B
$ 603.46K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4364
+0.11%
-2.98%
+7.02%
$ 1.44B
$ 333.41K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 51.77
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64182
-0.01%
-0.24%
+0.94%
$ 1.15B
$ 45.02K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6776
-0.03%
+0.30%
+1.18%
$ 899.32M
$ 8.20K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.7
0.00%
+0.01%
-0.45%
$ 714.28M
$ 1.19M
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004643
+0.19%
-0.96%
-0.30%
$ 399.40M
$ 12.05M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.018224
-0.09%
+0.71%
+1.19%
$ 350.55M
$ 4.65M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04195
+0.19%
-0.33%
+10.12%
$ 219.04M
$ 1.43M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.646
-0.33%
-0.54%
+2.41%
$ 151.21M
$ 594.29K
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.747
-0.06%
-2.23%
-7.11%
$ 123.51M
$ 37.76K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6548
+1.37%
+2.03%
+0.61%
$ 69.95M
$ 92.35K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002629
0.00%
-2.20%
-6.93%
$ 53.53M
$ 20.29M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004223
+0.07%
-1.58%
-5.16%
$ 42.28M
$ 13.51M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008455
+0.12%
+0.14%
-0.31%
$ 41.48M
$ 64.35M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03703
+1.68%
+0.59%
-1.16%
$ 37.61M
$ 1.71M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01905
-0.16%
-4.50%
+12.81%
$ 24.37M
$ 5.20M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02391
-2.45%
+11.69%
-17.60%
$ 23.51M
$ 9.24M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.097622
-0.10%
-0.02%
+10.55%
$ 10.68M
$ 702.80
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009267
-0.67%
+2.45%
-7.23%
$ 4.92M
$ 6.36B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002375
-0.17%
-1.90%
+0.17%
$ 3.53M
$ 24.03M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00291363
+0.40%
0.00%
+0.23%
$ 2.91M
$ 20.07K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00163
+0.63%
+4.55%
-6.40%
$ 769.07K
$ 9.13M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00051131
-0.17%
-0.04%
+2.73%
$ 416.61K
$ 2.96
28
dForce
dForce
DF
$ 8.62E-5
0.00%
-0.40%
-14.53%
$ 86.20K
--

Preguntas frecuentes

¿Qué características definen a las criptomonedas del sector “Hecho en China”?
Las criptomonedas del sector “Hecho en China” son activos digitales desarrollados principalmente por equipos fundadores chinos o proyectos de blockchain que poseen profundos vínculos históricos, operativos y financieros con el mercado asiático de criptomonedas.
¿Cómo influyen las políticas regulatorias asiáticas en el precio de los tokens “Hechos en China”?
Los tokens de la categoría “Hecho en China” son extremadamente sensibles a las regulaciones en Asia. Los anuncios oficiales sobre la adopción de blockchain por parte de empresas o las restricciones al trading de criptomonedas en China continental o Hong Kong influyen considerablemente en su valoración de mercado.
¿En qué áreas tecnológicas suelen centrarse los proyectos de criptomonedas de “Hecho en China”?
Los proyectos de criptomonedas “Hecho en China” suelen hacer hincapié en la creación de soluciones blockchain empresariales de alto rendimiento, la creación de infraestructuras de red pública escalables y el fomento de la adopción regional de Web3 para aplicaciones comerciales.
¿Por qué los traders monitorean las políticas de Web3 de Hong Kong para este sector específico?
Los traders siguen de cerca las políticas de Web3 en Hong Kong, ya que la ciudad se posiciona activamente como un centro cripto abierto para los mercados asiáticos. Las políticas regulatorias favorables en Hong Kong actúan constantemente como un fuerte catalizador alcista para los tokens de “Hecho en China”.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Hecho en china, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.