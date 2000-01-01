El sector “Hecho en China” comprende proyectos blockchain fundados por equipos chinos o profundamente integrados en el ecosistema Web3 asiático. La evolución del precio de estos tokens suele verse influenciada por los avances tecnológicos regionales, las tendencias de liquidez locales y los cambios regulatorios en Asia. Con frecuencia, se centran en soluciones blockchain empresariales, infraestructura regional y ecosistemas de dApps localizados.
La inclusión de activos digitales en el sector Hecho en china, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.