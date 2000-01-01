Las stablecoins respaldadas por moneda fiat son activos digitales vinculados directamente (1:1) al valor de una moneda específica emitida por un gobierno, como el dólar estadounidense. Las entidades emisoras mantienen reservas de moneda fiduciaria o activos líquidos equivalentes para respaldar los tokens en circulación. Esta estructura de garantía asegura una liquidez y una estabilidad altas, lo que las convierte en un pilar fundamental del trading de criptomonedas.
La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin respaldada por moneda fiat, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.