Las stablecoins respaldadas por moneda fiat son activos digitales vinculados directamente (1:1) al valor de una moneda específica emitida por un gobierno, como el dólar estadounidense. Las entidades emisoras mantienen reservas de moneda fiduciaria o activos líquidos equivalentes para respaldar los tokens en circulación. Esta estructura de garantía asegura una liquidez y una estabilidad altas, lo que las convierte en un pilar fundamental del trading de criptomonedas.

Sí. Debido a que las stablecoins respaldadas por moneda fiat interactúan con los sistemas bancarios tradicionales, son altamente susceptibles a las regulaciones gubernamentales, y las entidades emisoras pueden incluir direcciones de stablecoins específicas en listas negras o congelar dichas direcciones.

La transparencia de las reservas y la auditoría independiente demuestran que el emisor realmente posee el dinero fiduciario físico que respalda cada stablecoin en circulación, lo cual es vital para mantener la confianza de los usuarios y prevenir crisis de liquidez.

Las stablecoins respaldadas por moneda fiat dependen de las reservas bancarias físicas para garantizar un valor de canje directo de 1:1. Las stablecoins algorítmicas no utilizan reservas fiduciarias, sino que se basan en un código complejo y en incentivos de arbitraje de mercado para equilibrar dinámicamente la oferta de tokens.

Las stablecoins respaldadas por moneda fiat son tokens digitales vinculados directamente al valor de una moneda específica emitida por un gobierno, como el dólar estadounidense. La empresa emisora mantiene una cantidad equivalente de dinero fiduciario físico en reserva para respaldar la oferta de stablecoins.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin respaldada por moneda fiat, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.