Precio de Neoxa hoy

El precio actual de Neoxa (NEOX) hoy es $ 0, con una variación del 11.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEOX a USD es $ 0 por NEOX.

Neoxa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 437,915, con un suministro circulante de 10.72B NEOX. Durante las últimas 24 horas, NEOX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02486785, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEOX experimentó un cambio de +3.15% en la última hora y de -6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Neoxa (NEOX)

Cap de mercado $ 437.92K$ 437.92K $ 437.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 437.98K$ 437.98K $ 437.98K Suministro de Circulación 10.72B 10.72B 10.72B Suministro total 10,715,759,334.54839 10,715,759,334.54839 10,715,759,334.54839

La capitalización de mercado actual de Neoxa es de $ 437.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEOX es de 10.72B, con un suministro total de 10715759334.54839. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 437.98K.