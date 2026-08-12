Precio de BETTER hoy

El precio actual de BETTER (BETTER) hoy es $ 0.00210676, con una variación del 5.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETTER a USD es $ 0.00210676 por BETTER.

BETTER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 262,647, con un suministro circulante de 121.11M BETTER. Durante las últimas 24 horas, BETTER cotiza entre $ 0.00199272 (bajo) y $ 0.00211861 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00738334, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BETTER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 675.18.

Información del mercado de BETTER (BETTER)

Cap de mercado $ 262.65K$ 262.65K $ 262.65K Volumen (24H) $ 675.18$ 675.18 $ 675.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Suministro de Circulación 121.11M 121.11M 121.11M Suministro total 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

La capitalización de mercado actual de BETTER es de $ 262.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 675.18. El suministro circulante de BETTER es de 121.11M, con un suministro total de 709001939.9999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.49M.