Esta cartera realiza un seguimiento de los activos digitales y los protocolos asociados al ecosistema de finanzas descentralizadas de World Liberty Financial. Incluye tokens de gobernanza y activos de utilidad integrados que impulsan sus redes específicas de préstamos y empréstitos. El seguimiento de este índice proporciona información objetiva sobre la presencia en el mercado, la liquidez y la adopción general de esta iniciativa DeFi.
La inclusión de activos digitales en el sector Portafolio de World Liberty Financial, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.