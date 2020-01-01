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Principales tokens del portfolio de World Liberty Financial por capitalización de mercado.

Esta cartera realiza un seguimiento de los activos digitales y los protocolos asociados al ecosistema de finanzas descentralizadas de World Liberty Financial. Incluye tokens de gobernanza y activos de utilidad integrados que impulsan sus redes específicas de préstamos y empréstitos. El seguimiento de este índice proporciona información objetiva sobre la presencia en el mercado, la liquidez y la adopción general de esta iniciativa DeFi.

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Moneda
Precio
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1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.32
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Tether
Tether
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USDCoin
USDCoin
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Tron
Tron
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Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,777.88
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Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.756
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7
USD1
USD1
USD1
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8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.244
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9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3342
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10
Mantle
Mantle
MNT
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$ 333.41K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.18
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$ 1.38B
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Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0888
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-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.04003
-0.37%
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$ 288.35M
$ 1.37M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15022
-0.38%
-1.66%
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$ 493.86K
15
A
A
A
$ 0.06393
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$ 105.35M
$ 958.22K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006288
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M

Preguntas frecuentes

¿Qué es el ecosistema de criptomonedas de World Liberty Financial?
El ecosistema de World Liberty Financial es una iniciativa específica de finanzas descentralizadas que abarca protocolos asociados, tokens de gobernanza y activos digitales integrados que impulsan su red dedicada de préstamos y empréstitos.
¿Por qué los traders realizan un seguimiento de los tokens dentro del portafolio de World Liberty Financial?
Los traders siguen de cerca el portafolio de World Liberty Financial porque sus tokens suelen estar impulsados por una fuerte asociación con la marca y las narrativas políticas, lo que puede generar un impulso de mercado único, independientemente de las tendencias generales de las criptomonedas.
¿Se consideran los tokens de World Liberty Financial activos de finanzas descentralizadas (DeFi)?
Sí, los activos principales del portafolio de World Liberty Financial se centran principalmente en operaciones financieras descentralizadas, lo cual facilita los préstamos, los empréstitos y la generación de rendimientos sin necesidad de autorización.
¿Qué factores impulsan la volatilidad de los precios del portafolio de World Liberty Financial?
La volatilidad de los precios del portafolio de World Liberty Financial se debe principalmente a las tasas de adopción institucional, las noticias regulatorias en Estados Unidos y el sentimiento general de los inversores minoristas hacia los fundadores del proyecto.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Portafolio de World Liberty Financial, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.