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Principales tokens de Mercados de predicción por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Mercados de predicción. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005415
+0.31%
+1.41%
-4.71%
$ 28.75M
$ 20.10M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
+0.47%
0.00%
+0.47%
$ 25.71M
$ 28.60K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.180114
+0.02%
+0.00%
+7.99%
$ 9.94M
$ 9.86K
4
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009792
+0.39%
-3.81%
-14.12%
$ 9.48M
$ 6.55M
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05005
+0.28%
-1.60%
-2.25%
$ 9.07M
$ 1.19M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06224
-0.08%
-0.02%
-4.04%
$ 8.20M
$ 905.96K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00832769
-0.18%
+0.00%
+0.39%
$ 7.62M
$ 18.15K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.0112
-0.35%
-5.14%
-6.79%
$ 6.89M
$ 4.92M
9
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2851
-0.04%
-3.49%
-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
10
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02101
+0.33%
-2.87%
-4.41%
$ 3.74M
$ 2.72M
11
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.51
0.00%
-0.00%
+4.15%
$ 1.05M
$ 56.47
12
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
13
HILO
HILO
HILO
$ 0.00460743
-0.23%
-0.01%
+4.01%
$ 554.78K
$ 115.14
14
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01535476
-0.26%
+0.04%
+9.05%
$ 314.74K
$ 877.69
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00301459
0.00%
+0.01%
+1.50%
$ 314.26K
$ 72.47
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.004379
-0.32%
-1.84%
-3.92%
$ 291.67K
$ 4.18M
17
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00210676
0.00%
+0.06%
-7.79%
$ 262.65K
$ 675.18
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00216114
+0.01%
-0.02%
-2.56%
$ 216.11K
$ 16.94
19
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017269
-0.14%
-0.00%
-13.72%
$ 172.67K
$ 708.71
20
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018907
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 171.30K
$ 6.10K
21
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.000719
+0.25%
-0.29%
-5.80%
$ 144.11K
$ 13.13M
22
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.0001468
+1.21%
-0.11%
-0.37%
$ 143.22K
$ 4.97K
23
XYRO
XYRO
XYRO
$ 7.41E-5
-9.57%
-60.50%
-60.56%
$ 74.10K
--
24
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
25
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 6.076E-5
0.00%
-5.20%
-9.77%
$ 60.76K
--
26
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 0.00010504
0.00%
--
-22.23%
$ 46.61K
$ 52.63
27
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.43716E-7
+0.13%
-0.90%
-4.55%
$ 44.37K
--
28
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
29
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.48E-5
0.00%
+0.50%
-2.97%
$ 24.16K
--
30
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 2.415E-5
-0.08%
-15.20%
+70.07%
$ 24.15K
--
31
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
+1.04%
$ 23.35K
--
32
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.267E-5
0.00%
+0.50%
+0.40%
$ 12.67K
--
33
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.98E-6
0.00%
+3.30%
+3.74%
$ 9.98K
--
34
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.47E-6
0.00%
-3.70%
-3.56%
$ 9.47K
--
35
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.013877
-0.09%
+1.20%
-1.17%
--
$ 953.61K
36
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09532
+0.07%
+0.53%
+0.31%
--
$ 747.99K
37
Cap
Cap
CAP
$ 0.0554
-5.24%
+15.04%
+72.81%
--
$ 8.49M
38
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0129517
+0.02%
+0.70%
+3.02%
--
$ 283.43M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Mercados de predicción y por qué son populares?
Los tokens de Mercados de predicción representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 38 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $118.17M.
¿Cuál es el token de Mercados de predicción con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Mercados de predicción rastreados en MEXC, CAP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Mercados de predicción están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 38 tokens de Mercados de predicción, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SPACE, PRDT, OVER se encuentra entre los tokens populares de Mercados de predicción. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Mercados de predicción?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Mercados de predicción es de aproximadamente $118.17M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Mercados de predicción, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.