Precio de ShibaCoin hoy

El precio actual de ShibaCoin (SHIC) hoy es --, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIC a USD es -- por SHIC.

ShibaCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 756,744, con un suministro circulante de 96.00B SHIC. Durante las últimas 24 horas, SHIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIC experimentó un cambio de +0.62% en la última hora y de -5.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ShibaCoin (SHIC)

Cap de mercado $ 756.74K$ 756.74K $ 756.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 756.74K$ 756.74K $ 756.74K Suministro de Circulación 96.00B 96.00B 96.00B Suministro total 96,000,218,750.0 96,000,218,750.0 96,000,218,750.0

La capitalización de mercado actual de ShibaCoin es de $ 756.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIC es de 96.00B, con un suministro total de 96000218750.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 756.74K.