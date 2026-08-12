Precio de Jager Hunter hoy

El precio actual de Jager Hunter (JAGER) hoy es $ 0, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAGER a USD es $ 0 por JAGER.

Jager Hunter actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,484,470, con un suministro circulante de 14,600.00T JAGER. Durante las últimas 24 horas, JAGER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JAGER experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +11.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jager Hunter (JAGER)

Cap de mercado $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Suministro de Circulación 14,600.00T 14,600.00T 14,600.00T Suministro total 1.46e+16 1.46e+16 1.46e+16

La capitalización de mercado actual de Jager Hunter es de $ 4.48M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JAGER es de 14,600.00T, con un suministro total de 1.46e+16. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.48M.