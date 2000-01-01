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Principales tokens de Yield Farming por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Yield Farming. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.615
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.22
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
4
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.222
+0.15%
+9.01%
+29.91%
$ 472.22M
$ 2.74M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2781
-0.61%
+5.08%
+30.21%
$ 417.10M
$ 6.75M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.334
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.14877
+0.31%
+0.31%
-3.76%
$ 179.77M
$ 396.91K
8
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.765
+0.97%
+5.59%
+20.07%
$ 174.36M
$ 57.97K
9
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6296
-0.08%
+0.56%
+2.09%
$ 169.91M
$ 94.22K
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.25
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1349
+0.37%
+1.80%
+11.84%
$ 89.89M
$ 390.97K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,977.1
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.2011
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0393
-0.40%
-1.39%
-3.98%
$ 63.43M
$ 55.30K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.345
-0.46%
-5.80%
-9.79%
$ 53.19M
$ 3.27K
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1673
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.7107
-0.23%
+0.15%
+0.67%
$ 44.55M
$ 20.25K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076838
-0.02%
-0.03%
+4.35%
$ 27.67M
$ 168.96K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3026
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.704
-0.05%
+0.19%
+5.61%
$ 14.95M
$ 16.13K
22
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007868
-0.11%
-0.66%
-0.09%
$ 13.51M
$ 710.63M
23
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.1958
0.00%
+10.50%
+5.95%
$ 13.12M
$ 52.15K
24
JOE
JOE
JOE
$ 0.02745
-0.36%
+3.12%
+6.68%
$ 12.55M
$ 2.19M
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.00456
+0.73%
+1.15%
+2.78%
$ 10.73M
$ 26.88M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001337
-0.30%
-0.45%
+13.19%
$ 9.64M
$ 41.13M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.10556
-0.13%
-2.02%
+4.73%
$ 8.41M
$ 572.63K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10565
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.347382
-1.61%
+0.07%
-0.37%
$ 7.30M
$ 429.98K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001281
-0.08%
+3.73%
+3.73%
$ 6.57M
$ 430.33M
31
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.64
+0.47%
0.00%
-7.30%
$ 6.13M
$ 12.85K
32
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007947
+0.01%
-1.84%
-2.64%
$ 6.05M
$ 7.27M
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081575
-0.20%
-0.01%
-1.91%
$ 5.57M
$ 5.14K
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003071
-0.29%
-2.96%
-2.75%
$ 5.33M
$ 5.18M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.97
0.00%
-0.00%
+0.51%
$ 4.97M
$ 100.91K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02478
-0.57%
-1.97%
+4.14%
$ 4.79M
$ 4.05M
37
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01038107
-0.49%
+0.02%
+8.98%
$ 3.43M
$ 4.82K
38
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.078
-0.32%
-1.82%
-2.88%
$ 3.40M
$ 11.45K
39
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00032323
-0.20%
-0.02%
-10.36%
$ 3.23M
$ 3.97K
40
Beefy
Beefy
BIFI
$ 38.27
-0.16%
+0.03%
+6.84%
$ 3.06M
$ 12.49K
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02807948
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+0.00%
-1.84%
$ 2.81M
$ 5.47
42
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.0002021
-0.32%
-0.01%
-6.21%
$ 2.02M
$ 63.51K
43
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001954
-0.31%
-2.01%
-6.48%
$ 1.95M
$ 15.31M
44
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02641411
+0.33%
+0.01%
-5.29%
$ 1.79M
$ 489.39
45
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.023045
-0.75%
-13.58%
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$ 1.66M
$ 123.82K
46
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.164169
-0.14%
+0.03%
+1.44%
$ 1.64M
$ 247.59
47
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00295973
-4.76%
+0.20%
+4.22%
$ 1.40M
$ 6.28K
48
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00106275
+6.17%
+0.12%
+27.23%
$ 1.34M
$ 67.06K
49
DeltaPrime
DeltaPrime
PRIME
$ 0.02818334
-0.55%
-0.04%
-21.01%
$ 1.13M
$ 52.32
50
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00817026
0.00%
-0.00%
-4.84%
$ 1.11M
$ 3.03K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Yield Farming y por qué son populares?
Los tokens de Yield Farming representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 123 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $6.82B.
¿Cuál es el token de Yield Farming con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Yield Farming rastreados en MEXC, ROG ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Yield Farming están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 123 tokens de Yield Farming, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. UNI, AAVE, CAKE se encuentra entre los tokens populares de Yield Farming. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Yield Farming?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Yield Farming es de aproximadamente $6.82B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Yield Farming, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.