Precio de USAT hoy

El precio actual de USAT (USAT) hoy es € 0.9993, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USAT a EUR es € 0.9993 por USAT.

USAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 10.00M, con un suministro circulante de 10.00M USAT. Durante las últimas 24 horas, USAT cotiza entre € 0.9986 (bajo) y € 0.9997 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, USAT experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.22K.

Información del mercado de USAT (USAT)

Cap de mercado € 10.00M€ 10.00M € 10.00M Volumen (24H) € 55.22K€ 55.22K € 55.22K Cap. de mercado totalmente diluida € 10.00M€ 10.00M € 10.00M Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,002,050 10,002,050 10,002,050 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de USAT es de € 10.00M, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.22K. El suministro circulante de USAT es de 10.00M, con un suministro total de 10002050. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10.00M.