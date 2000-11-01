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Principales tokens de Nativo base por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Nativo base. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Solana
Solana
SOL
$ 76.33
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07201
+0.18%
+2.82%
+3.28%
$ 12.30B
$ 127.68M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0015
+0.03%
+0.05%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.64K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,756
+0.01%
-0.00%
-1.54%
$ 6.19B
$ 261.22M
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.706
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 4.76B
$ 457.21K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
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+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.38%
-0.55%
-7.08%
$ 2.64B
$ 188.96B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 90.03
+0.45%
+1.47%
+1.64%
$ 1.39B
$ 1.68K
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7932
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.241
+0.27%
-5.09%
+6.73%
$ 1.24B
$ 201.94K
15
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002849
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-0.80%
+0.04%
$ 1.18B
$ 59.68B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 846.51K
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9805
+0.40%
+1.77%
+3.52%
$ 994.81M
$ 61.94K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+0.47%
$ 918.67M
$ 1.20
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,207.35
+0.01%
+0.01%
-1.21%
$ 707.18M
$ 612.24K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998412
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.89M
$ 10.90M
21
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,043
+0.10%
-0.00%
-1.53%
$ 656.58M
$ 1.02M
22
VVV
VVV
VVV
$ 11.9935
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+0.70%
+2.88%
$ 557.10M
$ 5.67K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.456
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.83M
$ 20.09M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
26
Curve
Curve
CRV
$ 0.276
+2.84%
+3.42%
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$ 412.55M
$ 6.82M
27
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4173
+0.17%
+0.10%
-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
28
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5415
+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
29
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.488
-0.07%
-1.19%
+2.34%
$ 353.51M
$ 893.16K
30
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,147.62
+0.03%
+0.01%
-1.17%
$ 353.17M
$ 5.73M
31
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3166
0.00%
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$ 295.96M
$ 466.41K
32
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8478
-0.14%
-0.77%
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$ 291.01M
$ 332.59K
33
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,723
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$ 19.00M
34
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.56951
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$ 233.77M
$ 4.19M
35
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.346
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36
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
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37
Bonk
Bonk
BONK
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38
Cysic
Cysic
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39
Universal BTC
Universal BTC
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40
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Re Protocol reUSD
REUSD
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41
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
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$ 179.29M
$ 404.07K
42
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
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$ 307.02K
43
Compound
Compound
COMP
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-0.06%
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44
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6274
+0.05%
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45
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.13743
-1.29%
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+36.08%
$ 145.73M
$ 1.79M
46
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
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+0.44%
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47
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
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+0.19%
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$ 132.60M
$ 318.06K
48
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08366
+0.07%
+0.70%
+0.30%
$ 118.17M
$ 673.46K
49
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06006
-0.23%
+2.35%
+4.92%
$ 115.98M
$ 959.63K
50
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3384
0.00%
-1.97%
-5.75%
$ 115.56M
$ 284.06K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Nativo base y por qué son populares?
Los tokens de Nativo base representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 452 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $195.81B.
¿Cuál es el token de Nativo base con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Nativo base rastreados en MEXC, AIINU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 50.24% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Nativo base están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 452 tokens de Nativo base, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, SOL, DOGE se encuentra entre los tokens populares de Nativo base. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Nativo base?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Nativo base es de aproximadamente $195.81B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Nativo base, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.