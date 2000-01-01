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Principales tokens de Prueba de trabajo (PoW) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Prueba de trabajo (PoW). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 681,02
-0,20%
-0,55%
-1,78%
$ 1,28T
$ 6,78K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07156
-0,76%
+2,04%
+2,55%
$ 12,21B
$ 126,96M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 478,06
+0,19%
-1,00%
-4,96%
$ 8,09B
$ 4,57K
4
Monero
Monero
XMR
$ 397,42
+1,13%
-0,60%
+7,55%
$ 7,36B
$ 7,65K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 212,9
0,00%
-1,02%
-0,79%
$ 4,27B
$ 2,74K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45,29
+0,04%
+0,33%
+0,60%
$ 3,50B
$ 51,57K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6,36
-0,31%
-0,47%
-2,30%
$ 1,00B
$ 10,27K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0,025888
-0,18%
-0,87%
-1,54%
$ 712,99M
$ 16,55M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08888
+0,55%
-2,48%
+2,18%
$ 690,10M
$ 13,43M
10
DASH
DASH
DASH
$ 30,47
-0,10%
-0,39%
-1,29%
$ 388,95M
$ 12,62K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14,47
+1,68%
+1,61%
+12,66%
$ 290,82M
$ 8,08K
12
Decred
Decred
DCR
$ 12,99
+0,13%
+1,31%
+2,07%
$ 227,56M
$ 6,41K
13
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0,04203
+0,19%
-0,33%
+10,12%
$ 219,04M
$ 1,43M
14
XEC
XEC
XEC
$ 0,000006656
+0,18%
+0,39%
+5,99%
$ 133,02M
$ 11,36B
15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,369
-0,46%
+0,67%
-9,13%
$ 128,17M
$ 56,85K
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0,00393889
-0,73%
+0,04%
+3,13%
$ 72,61M
$ 3,72M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0926
0,00%
+1,30%
+8,07%
$ 70,26M
$ 40,44K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0,0000004461
+0,34%
+1,90%
+2,34%
$ 61,80M
$ 304,98B
19
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0,2295
-0,39%
+4,13%
-5,63%
$ 45,05M
$ 249,18K
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0,01604
+0,54%
+0,33%
-2,12%
$ 44,36M
$ 3,92M
21
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0,002781
-3,14%
-5,89%
-24,12%
$ 44,30M
$ 22,94M
22
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0,0008455
+0,12%
+0,14%
-0,31%
$ 41,48M
$ 64,35M
23
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0,3429
+0,67%
-1,70%
+3,76%
$ 36,19M
$ 156,28K
24
Verge
Verge
XVG
$ 0,002142
+0,24%
-1,82%
+5,09%
$ 34,76M
$ 32,47M
25
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0004937
+2,41%
+0,56%
+0,66%
$ 28,28M
$ 117,47M
26
Nock
Nock
NOCK
$ 0,012509
-0,19%
+9,29%
+7,11%
$ 27,46M
$ 9,33M
27
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0,235
-0,13%
-0,97%
-3,81%
$ 25,29M
$ 254,86K
28
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0,802489
+1,40%
-0,11%
-17,10%
$ 24,24M
$ 638,05K
29
Verus
Verus
VRSC
$ 0,229821
-0,02%
+0,01%
-24,18%
$ 18,54M
$ 64,76
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0,2218
+0,05%
-5,79%
-1,38%
$ 18,43M
$ 261,09K
31
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0,01704
+0,47%
+6,16%
+20,04%
$ 17,82M
$ 1,01M
32
Flux
Flux
FLUX
$ 0,04025
+0,33%
-2,22%
+0,28%
$ 16,49M
$ 1,44M
33
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0,3452
-1,11%
-17,52%
-61,90%
$ 12,01M
$ 3,65M
34
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0,6383
-0,06%
+1,33%
+1,60%
$ 11,96M
$ 91,79K
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0,01085
-1,06%
-5,28%
-5,79%
$ 8,50M
$ 6,33M
36
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0,06337
-0,06%
-1,37%
-6,29%
$ 7,48M
$ 173,39K
37
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0,000482
0,00%
0,00%
+5,25%
$ 6,80M
$ 28,52M
38
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0,2224
0,00%
-1,24%
-3,81%
$ 6,73M
$ 1,78K
39
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0,062763
+0,01%
-0,01%
-3,32%
$ 6,60M
$ 979,14
40
PEP
PEP
PEP
$ 0,0000641
+2,40%
+6,48%
-4,04%
$ 6,60M
$ 15,53M
41
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0,4038
-0,29%
+1,48%
-10,21%
$ 4,43M
$ 130,83K
42
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0,0328
-0,45%
-10,49%
-15,36%
$ 4,40M
$ 2,24M
43
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0,233797
0,00%
--
0,00%
$ 4,09M
$ 58,98
44
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1,55
0,00%
--
-0,64%
$ 4,02M
$ 6,21
45
Diamond
Diamond
DMD
$ 1,015
-0,10%
-0,03%
-0,68%
$ 3,85M
$ 15,39K
46
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0,0000005782
+0,09%
+4,85%
+12,57%
$ 3,39M
$ 24,66B
47
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0,04261386
-0,01%
0,00%
-0,98%
$ 3,17M
$ 8,15K
48
Grin
Grin
GRIN
$ 0,01327822
-2,21%
-0,02%
-7,30%
$ 2,97M
$ 1,61K
49
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0,003087
0,00%
-22,83%
+2,76%
$ 2,79M
$ 245,64K
50
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0,00002219
-2,40%
-8,62%
-15,22%
$ 2,53M
$ 623,78M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Prueba de trabajo (PoW) y por qué son populares?
Los tokens de Prueba de trabajo (PoW) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 123 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1317.13B.
¿Cuál es el token de Prueba de trabajo (PoW) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Prueba de trabajo (PoW) rastreados en MEXC, EVR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 87.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Prueba de trabajo (PoW) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 123 tokens de Prueba de trabajo (PoW), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, DOGE, ZEC se encuentra entre los tokens populares de Prueba de trabajo (PoW). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Prueba de trabajo (PoW)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Prueba de trabajo (PoW) es de aproximadamente $1317.13B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Prueba de trabajo (PoW), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.