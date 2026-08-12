Precio de Crystal Stones hoy

El precio actual de Crystal Stones (CRYSTAL STONES) hoy es $ 0.00441596, con una variación del 60.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRYSTAL STONES a USD es $ 0.00441596 por CRYSTAL STONES.

Crystal Stones actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 459,566, con un suministro circulante de 104.07M CRYSTAL STONES. Durante las últimas 24 horas, CRYSTAL STONES cotiza entre $ 0.00275183 (bajo) y $ 0.00416032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00446057, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRYSTAL STONES experimentó un cambio de +10.77% en la última hora y de +98.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 44.35K.

Información del mercado de Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

Cap de mercado $ 459.57K$ 459.57K $ 459.57K Volumen (24H) $ 44.35K$ 44.35K $ 44.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 459.57K$ 459.57K $ 459.57K Suministro de Circulación 104.07M 104.07M 104.07M Suministro total 104,068,892.63868159 104,068,892.63868159 104,068,892.63868159

La capitalización de mercado actual de Crystal Stones es de $ 459.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 44.35K. El suministro circulante de CRYSTAL STONES es de 104.07M, con un suministro total de 104068892.63868159. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 459.57K.