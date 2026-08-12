Precio de Rivalz Network hoy

El precio actual de Rivalz Network (RIZ) hoy es $ 0, con una variación del 5.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIZ a USD es $ 0 por RIZ.

Rivalz Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 273,271, con un suministro circulante de 4.99B RIZ. Durante las últimas 24 horas, RIZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0111699, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIZ experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +45.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rivalz Network (RIZ)

Cap de mercado $ 273.27K$ 273.27K $ 273.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 273.27K$ 273.27K $ 273.27K Suministro de Circulación 4.99B 4.99B 4.99B Suministro total 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

La capitalización de mercado actual de Rivalz Network es de $ 273.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIZ es de 4.99B, con un suministro total de 4989887900.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 273.27K.