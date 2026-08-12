¿Cuál es el precio de hoy de LogX Network (LOGX)?

El precio en tiempo real es €, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del -0.00%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.

¿Cuántos tokens de LOGX están en circulación?

La oferta en circulación de LOGX es de 802807998.2999083, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.

¿Cuántos titulares poseen actualmente LogX Network?

Se estima que hay -- titulares únicos de LOGX en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.

¿Cuál es la capitalización de mercado de LogX Network hoy?

La capitalización de mercado asciende a €15119.083591281450000, lo que sitúa a LogX Network en el puesto #9058 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.

¿Con qué intensidad se está negociando LOGX hoy?

En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.

¿Qué está impulsando el reciente movimiento de LogX Network?

El reciente movimiento de precios del -0.00% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de Decentralized Finance (DeFi),Options,Perpetuals,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,DeFAI y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.